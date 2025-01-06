CHP’li Ulaş Karasu’ndan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesine ilişkin, "Bu ihaleyle ilgili suç duyurumuzu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa, ihalenin derhal iptal edilmesi lazım" dedi.

Karasu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Delice-Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi ihalesini eleştirdi.

TBMM'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2025 bütçesinin görüşüldüğü sırada, ihalenin açık ve şeffaf yapılması çağrısında bulunduklarını hatırlatan Karasu, ihalenin yılın son gününde yapıldığını söyledi.

“BAKANIN O KOLTUKTA OTURMAMALARI GEREKİYOR”

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ulaş Karasu, "Bir gün sonra fiyat farkı oluşuyordu. Firmaların cebine 7 milyar lira daha kaynak aktardılar. İki gün beklemiş olsalardı, devlet en azından 7 milyar lira kazanca uğramış olacaktı. Bu ihaleyle ilgili suç duyurumuzu yaptık. Eğer bu ülkede hukukun kırıntısı dahi kaldıysa, ihalenin derhal iptal edilmesi lazım. Bakanın da bürokratların da bir an o koltukta oturmamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.