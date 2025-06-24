CHP’li Utku Çakırözer: "Aman Trump kızmasın, aranız bozulmasın' diye bir kınama dahi yok"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Genel Kurulu’nda İsrail’in İran’a saldırısıyla başyala çatışmalar ve ABD’nin İran’a saldırısına ilişkin konuşma yaptı.

Çakırözer konuşmasında şunları kaydetti:

İRAN'IN EGEMENLİĞİNE, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK BU SALDIRILARI KINIYORUZ"

"İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partimizin tavrı nettir. Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Grup Başkanvekilimizin bugün ısrarla vurguladıkları gibi, İran'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik bu saldırıları kınıyoruz ve kesinlikle karşısındayız. Evet, bölgemizde kimden gelirse gelsin nükleer silaha karşıyız; evet, içeride de dışarıda da halkına baskı yapan rejimlerden rahatsızız ama bunun çözümü hiçbir uluslararası meşruiyet olmaksızın İran'ın egemenliğini yok sayıp savaş açmak, saldırmak olamaz. İran'da rejimin değişip değişmeyeceği de tamamen İran halkının bileceği iştir. Biz böyle düşünüyoruz da iktidardaki saray rejiminin, şahsım iktidarının tavrı nedir? "Aman Trump kızmasın. Aranız bozulmasın." diye bir kınama dahi yok, üç maymunu oynuyorsunuz. Sözde sürekli diplomatik inisiyatif içindesiniz ama sonuç hep fiyasko! Ne Gazze'de ne İran'da savaşı engelleyecek en ufak caydırıcılığınız var. İslam dünyasını Türkiye'yle topladınız, tam da ABD İran'ı vururken. İşte sonuç bildirgesi burada, sayfalarca nutuk, Rohingya bile var ama ABD İran'a savaş açmış, tek cümle yok burada. 57 ülkeyi getiriyorsun, bir tane anlamlı karar alamadan dağılıp gidiyorsun.

"TÜRKİYE HİÇ BU KADAR EMPERYALİST PROJELERİN PEŞİNE SAVRULMADI"

Türkiye hiç bu kadar emperyalist projelerin peşine savrulmadı. Atatürk, İnönü, Demirel, Ecevit dönemlerinde Türkiye'nin itibarının ardında dış politikada uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenliklerine gösterilen saygı vardı. O beğenmediğiniz Ecevit Bush yönetiminin Irak'ı işgal baskısına sonuna kadar direndi; uluslararası hukuka aykırı hiçbir saldırıya Türkiye'nin destek vermeyeceğini korkusuzca dünyaya ilan etti. Peki ya siz? CHP'yi eleştirdiğiniz kadar, hatta onun onda 1'i kadar Trump'ı eleştirseniz belki yine sonuç alamazdınız ama en azından itibarımızı korumuş olurdunuz ama nerede sizde o cesaret? Her gün yerden yere vurduğunuz bu CHP var ya, işte bu CHP sayesinde rahmetli Genel Başkanımız Deniz Baykal liderliğindeki grubumuz ve diğer vatansever milletvekilleri sayesinde bu Meclis 1 Martta tarih yazdı. Emperyalistlerle birlikte getirdiğiniz Irak Tezkeresine bizler "Hayır!" dedik.

"ERDOĞAN, BU AKŞAM TRUMP'LA GÖRÜŞSÜN ABD VİZESİ ALSIN' DİYE ÇIT ÇIKARAMADAN BEKLİYORSUNUZ"

Peki, şimdi ne yapıyorsunuz? "Erdoğan, bu akşam Trump'la görüşsün ABD vizesi alsın." diye çıt çıkaramadan bekliyorsunuz. Beyaz Saray'a niye gideceksiniz? Şaka gibi ama yine kendi elinizle bozduklarınızı düzeltmek için, Türkiye'ye yaptırımlar kalksın, F-35 programına geri dönelim. Peki, biz niye bu derdi çekiyoruz? Putin mutlu olsun diye 2,5 milyar dolara bugünkü parayla 100 milyar liraya S-400 füzeleri aldığınız için. O gün de uyardık "Yapmayın" dedik, dinlemediniz. Soruyorum S-400'ler bugün nerede? Sandıkta. Parası ödenmiş F-35'lerimiz nerede? Amerika'da, hangarda. Uçağımız var mı? Yok. Hava savunma sistemimiz var mı? Yok. İşte, beceriksizliğin faturası budur değerli arkadaşlarım. Türkiye, savunmasında görülmemiş zafiyet ve eksiklik içindedir.

"İÇ BARIŞIN TAHKİMİ GERÇEK ANLAMDA KARDEŞLİĞİ VE İÇ BARIŞI SAĞLAYARAK MÜMKÜN"

Filistin'de, İran'da yaşananları 86 milyon endişe ve kaygıyla izliyoruz. Deniyor ki: ‘Tehditlere karşı iç cepheyi güçlendirelim.’ İç cephenin tahkimi sözde değil, gerçek anlamda kardeşliği ve iç barışı sağlayarak mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarını, adalet isteyen gençleri zindanda koyarak, ifadeleri nedeniyle gazetecileri cezaevine koyarak bu iç cephe güçlenmez. İç cephe demokrasiyle, adaletle, hukukun üstünlüğüyle bağımsız ve tarafsız yargıyla güçlenir."