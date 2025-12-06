CHP’li vekilin eleştirdiği DSİ müdürü görevden alındı

Elazığ'da Hamzabey Barajı’ndaki planlama ve uygulamaları nedeniyle eleştirilen DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Hamzabey Barajı’nda yaşanan su sorunu üzerine yaptığı açıklamalarda projenin yanlış planlama ve hatalı uygulamalar nedeniyle Elazığ’a fayda sağlamadığını belirtmişti.

Erol, barajın teknik açıdan yanlış yere inşa edildiğini, yağış miktarı ve doğal kaynak debilerinin hesaba katılmadığını, yıllardır su sızıntısı iddialarına rağmen tatmin edici bir yanıt alınamadığını söyleyerek projenin sorunlu olduğunu dile getirmişti.

"BELEDİYELER MAĞDUR EDİLİYOR"

Milyarlarca liralık kamu kaynağına rağmen Elazığ’ın su sorunun çözülemediğini, yeni bağlantılar için yeniden yüksek maliyetli projeler gündeme getirilerek yanlışlığın devam ettirildiğini belirten Erol, barajın Devlet Su İşleri tarafından planlandığını ve Elazığ Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de mağdur edildiğini dile getirmişti..

Erol, DSİ yönetimini eleştirirken şu çağrıda bulunmuştu:

"Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa çağrıda bulunuyorum: Bu bölge müdürü derhal görevden alınmalıdır. Elazığ gibi bir tarım kentinde, ovaları ve su ihtiyacı ortada olan bir şehirde bu kadar yanlış bilgi ve tutarsız açıklamalarla görev yapan bir müdür olamaz."

Erol’un eleştirdiği DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.