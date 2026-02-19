CHP’li vekillere İmamoğlu ile görüşme izni verilmiyor

Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından bakan yardımcılarının görev dağılımını yeniden belirlediğini aktardı.

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü’nün Ramazan Can’dan alınarak Mehmet Yılmaz’a devredildiğini yazdı.

Saymaz’ın aktardığına göre; "Can’ın görevde olduğu dönemde başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanları, CHP’li siyasetçiler ve gazetecilerle yapılan ziyaretlerde daha esnek bir uygulama" söz konusuydu.

CHP’Lİ VEKİLLERE İZİN ÇIKMADI

Yetkinin Mehmet Yılmaz’a geçmesinin ardından CHP’li milletvekillerinin İmamoğlu ile görüşemediği ileri sürüldü. İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın aldığı ziyaret izninin iptal edildiği belirtildi.

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in başvurularının yanıtsız bırakıldığı, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’in başvurusunun ise reddedildiği aktarıldı.

SINIRLI İZİN VERİLDİ

Yalnızca Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in, İBB davasında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için izin alabildiği ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL BAŞVURURSA NE OLACAK?

Saymaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in henüz başvuru yapmadığını, başvuru yapılması halinde sonucun ne olacağının belirsiz olduğunu yazdı.

Cuma gününe kadar üç yeni bakan yardımcısının atanabileceği ve Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin yetkinin yeniden değişebileceği iddialarına da yer verildi. Bu nedenle İmamoğlu ile görüşmelere yönelik kısıtlamanın sürüp sürmeyeceğinin net olmadığı belirtildi.

AVUKAT GÖRÜŞMELERİNE DÜZENLEME SİNYALİ

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçen hafta katıldığı bir televizyon programında tutukluların avukat görüşmelerine yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceği yönünde açıklamada bulunduğu hatırlatıldı.