CHP’li Veli Ağbaba: "30 milyon imzayı bulunca da mevcut seçilen cumhurbaşkanının bir meşruiyeti kalmayacak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart’ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Ankara Kuğulu Partk’ta kurulan imza standını ziyaret etti.

Standın önünde kısa bir açıklama yapan ve erken seçim çalışmalarının sürdüğünü belirten Veli Ağbaba şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için erken seçim için imza topluyorlar. İnşallah 30 milyon imzayı bulacağız ve 30 milyon imzayı bulunca da mevcut seçilen cumhurbaşkanının bir meşruiyeti kalmayacak. Zaten toplumda, kamuoyu yoklamalarında bir meşruiyeti yok. Erken seçim için hazırlıklarımız sürüyor. Ben de bugün Kuğulu Park’ta arkadaşlara desteğe geldim Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güler’le. Yılmak yok. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güler de Çankayalıları imza kampanyasına davet ederek kısaca şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na destek olmak amacıyla Çankaya’nın dört bir yanında imza kampanyamız standlarımız aracılığıyla sürdürülüyor. Parti örgütünden arkadaşlarımız, ilçe örgütümüz, gençlik kollarımız bu kampanyada aktif şekilde görev alıyorlar. Çankayalıların da hem standlarımıza imza anlamında hem de daha önce ön seçim sürecinde çok ciddi destekleri var bunu sürdürüyorlar. Her yaştan Çankayalılar Kuğulu Park’taki standımıza geldi imzalarını verdi ‘adayımı yanımda sandığı önümde görmek istiyorum’ diye buradan bir kez daha haykırdı. Yarın da Yozgat’ta kampanyamız kapsamında hep bir arada olacağız. Tüm yurttaşlarımızı destek vermeye destek olmaya davet ediyoruz."