CHP’li Yalçınkaya: İktidara yürüyoruz

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP olarak artık iktidara yürüdüklerini belirterek, "Seçim zamanı projelerimiz hazır bir şekilde vatandaşa gideceğiz ve projeler genel siyaseti ilgilendiren konuların yanında yerel sorunları da ilgilendirecek" dedi.

CHP Sinop İl Başkanlığı Sinop İlçe Merkezinde aktif görev yapan gazete sahipleri ve gazetecilerle bir araya gelerek basının sorunlarını dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığındaki toplantıya, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Gökce, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, partililer ve basın mensupları katıldı.

Yalçınkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Biz artık iktidara yürüyoruz. Kurultayımızı da tamamladıktan sonra orada ki sloganımız da 'Şimdi iktidar zamanıydı'. Kurultayımızdan önce planladığımız bu toplantıyı da bugün gerçekleştiriyoruz. İktidara geldiğimizde hazır bir şekilde sorunların tespitinin çok öncesinde yapıldığı, yine çözüm önerilerinin öncesinde kararlaştırıldığı ve belli bir planla beraber kamu kaynaklarının doğru kullanımıyla hem yerelde hem genelde herhangi bir sorun bırakmayacak bir planlama içerisindeyiz. Bununla alakalı 19 Mart sürecinden önce tarım zirveleri yapmıştık. Sağlıkla alakalı görüşmeler, toplantılar yaptık. Konunun farklı muhatapları olan isimlerle, spor dünyasıyla, kulüp başkanlarıyla, antrenörlerle, öğrenci velileriyle bir araya gelmiştik. Bu çalışmalarımızı detaylandırıp Sinop'un aslında hem bir sorun ağını keşfedip hem de çözüm önerilerini geliştirmek istiyoruz. Bu sayede hem seçim zamanı projelerimiz hazır bir şekilde vatandaşa gideceğiz ve projeler genel siyaseti ilgilendiren konuların yanında yerel sorunları da ilgilendirecek. Bu yüzden de bugün sizlerle bir aradayız."