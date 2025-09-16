CHP’li Yankı Bağcıoğlu beraat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla açılan davada beraat etti.

Bağcıoğlu bugün (16 Eylül Salı) dava kapsamında 2’nci kez hakim karşısında çıktı.

İzmir 3. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, Bağcıoğlu ve avukatı Ümit Ercan hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılıp yapılmadığı hususlarının tespit edilerek, mümkün olması halinde bu toplantı ve gösterilere muvazzaf askerlerin katılıp katılmadığının tespit edilmesi için İzmir ve Ankara Valiliklerine yazılan müzekkerelere yanıt geldiği bilgisini verdi.

BAĞCIOĞLU SAVUNMASINA EK YAPMADI

Müzekkerelere ilişkin savunması sorulan avukat Ümit Ercan, şunları söyledi:

“Yazılardan görüleceği üzere müvekkilim Yankı Bağcıoğlu'nun gerek İzmir'deki gerekse Ankara'daki basın açıklamasında açıklama yapmadığı, tertip komitesinde bulunmadığı görülmüştür. Özellikle İzmir Valiliği tarafından verilen yazıda muvazzaf askerlerin katılmadığı bildirilmiştir. Diğer taraftan bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Ayrıca gelen yazılarda dava dışı benzer davalarda da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir. Bunun da gözetilmesini talep ediyorum.”

Önceki savunmalarının üzerine ek savunma yapmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, “Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Avukatımın beyanlarını aynen tekrar ediyorum” dedi.

MÜTALAAYA İLİŞKİN SAVUNMASI ALINDI

Savcı, mütalaasında İzmir ve Ankara Valiliklerinden gelen yazılara dikkati çekerek “Sanığın üzerine atılı suçun oluşmamış olduğu ve beraatine karar verilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Mütalaaya ilişkin savunma yapan Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna elvermez. Ancak teğmenleri yalnız bırakmaya da el vermez. Benim suç kastım yoktur. Beraatimi istiyorum.”

Savunmaların alınması ve mütaalanın okunmasının ardından Mahkeme, Bağcıoğlu’nun beraatine karar verdi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bağcıoğlu hakkında, 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri için disipline sevk edilmesini eleştirdiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

“Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 8 Temmuz 2025'te hakim karşısına çıkan Bağcıoğlu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Temmuz ayında görülen dava 16 Eylül 2025 tarihine ertelenmişti.