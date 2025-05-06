CHP’li Yankı Bağcıoğlu hakkında iddianame hazırlandı: “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrası teğmenlerin disipline sevk edilmesine tepki göstererek, emekli askerleri protestoya davet etmesi nedeniyle "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan iddianame hazırladı.

Başsavcılık, Bağcıoğlu hakkında aynı olayla ilgili olarak "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde subay andı okuyarak kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen beş teğmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, teğmenler hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına tepki göstererek, kendisi gibi emekli askerlerin bulunduğu WhatsApp gruplarında protesto çağrısında bulundu. Bağcıoğlu, bu çağrısını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşarak kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcıoğlu hakkında emekli askerleri ve vatandaşları eyleme çağırdığı gerekçesiyle ''Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet'' ve ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet'' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yankı Bağcıoğlu hakkında ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet'' suçundan takipsizlik kararı verirken, Askeri Ceza Kanunu’nun 95'nci maddesinin 1/a fıkrasına göre iddianame hazırladı. Söz konusu hüküm şöyle:

''Hakkı ve görevi olmadığı halde askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya

tertibata müteallik işler hakkında : a) Müzakere veya istişare için asker kişileri toplıyan, kim olursa olsun altı aydan üç seneye kadar hapsolunur''

Başsavcılık tarafından ''Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet'' suçundan hazırlanan iddianamede, "Sayın komutanlarım, değerli silah arkadaşlarım" ifadelerinin hem muvazzaf hem de emekli TSK personelini kapsayacak şekilde kullanıldığına dikkat çekilerek, Bağcıoğlu’nun bu paylaşımıyla silahlı kuvvetler mensuplarını da kapsayan bir çağrıda bulunduğu ve bu yolla üzerine atılı suçu işlediği ileri sürüldü.

İLK DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK

Bağcıoğlu hakkında hazırlanan Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak "yetkisizlik" kararı verilerek, dosya İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İlk duruşmanın 8 Temmuz’da görüleceği öğrenildi.