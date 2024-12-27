CHP’li Yankı Bağcıoğlu'na 'teğmenler' soruşturması
Emekli askerleri, TSK'den ihraçları istenen yeni mezun teğmenler için ses yükseltmeye çağırtan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri, yemin töreninin ardından TSK'den ihraçları istenen yeni mezun teğmenler için ses yükseltmeye çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında soruşturma başlattı.
Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve '1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefetten resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Bağcıoğlu, emekli teğmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.