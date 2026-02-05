CHP’li Yavuzyılmaz: AKP, yenidoğan suistimallerini ortaya koyan Sayıştay raporunu örtbas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yenidoğan bebeklere yönelik suistimallerle ilgili hazırlanan Sayıştay Raporu'nun AKP tarafından örtbas edildiğini ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı göreve çağırdı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından özel hastanelerin yenidoğan ünitelerindeki suistimallere ilişkin Sayıştay raporuna dair açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin örtbas ettiği insanlık suçuna karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyorum! Yenidoğan çetesi, 2023’te bir CİMER şikayetiyle ortaya çıkmadan 5 yıl önce; AKP’nin, özel hastanelerin yenidoğan ünitelerinde bebeklere yapılan suistimalleri ortaya çıkaran Sayıştay Raporunu, örtbas ettiğini tespit ettik. Bu örtbas süreci boyunca devam eden suistimaller nedeniyle kaç bebeğin öldüğü derhal açıklanmalıdır.

Sümen altı edilen Sayıştay Raporunda; Metropol illerde ve başta Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Van illeri olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok özel sağlık kuruluşunda; Yenidoğan bebeklerin kuvözde ortalama kalma sürelerinin: Kamuya ait hastanelerin 5 katından fazla olduğu, bazı özel hastanelerde bu oranın kamu hastanelerinin 16 katına kadar çıktığı, yenidoğan hizmeti daha az olmasına rağmen, kuvözde kalma sürelerinin uzun olması nedeniyle; Bazı özel hastanelerde, kamuya ait hastanelerin 36’da 1'i kadar yenidoğan hizmeti verilmesine karşılık, elde edilen gelirin kamu sağlık kuruluşlarının yaklaşık 2 katı olduğu tespit ediliyor.

Bebeklerin kuvözde uzun süre tutulmaları için, hangi dozda, hangi ilaçlara ve hangi müdahalelere maruz bırakıldıkları meçhul. Bebeklere her ne yapılıyorsa, kuvözde kalmaları gereken sürelerin ortalama 5 kat artırıldığı açık. Ayrıca Sayıştay Raporu’nda bu özel sağlık kuruluşlarının adları, hangi suistimallere karıştıkları, tablo halinde belirtiliyor. Peki buna karşı AKP ne yapıyor? Suistimalleri ortadan kaldırmak yerine, raporu ortadan kaldırıyor. Bu suistimalleri kamuoyundan gizliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum: Buharlaştırılan rapor elimizde. Bebek ölümleri konusuna ışık tutan bu rapordaki korkunç gerçeklerin gereğini derhal yapın! Başta dönemin Sağlık Bakanları olmak üzere, ilgili kamu yetkilileri ve özel sağlık kuruluşları hakkında soruşturma başlatın! Yoksa siz de bu vebalin altında kalırsınız!"