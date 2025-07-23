CHP’li Yavuzyılmaz: "Soma B Termik Santrali bedavaya verildi, üstüne para ödendi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 685 milyon dolara özelleştirilen Soma B Termik Santrali için şirkete 586 milyon doların çeşitli teşviklerle geri ödendiğini belirtterek "AK Parti şirkete, devlete ait santrali bedavaya hediye etti, üstüne de para verdi" dedi.

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Soma B Termik Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti tarzı özelleştirme felaketi! Özelleştirilen Soma B Termik Santrali’nde faaliyet durdu, personel ücretsiz izne çıkarıldı. Çözüm reçetesi belli: 'Kamulaştırmak!' Peki nasıl? AK Parti, Soma B Termik Santralini 685 milyon dolara özelleştirmeyle alan Konya Şeker’e, bu tutarın yüzde 86’sını teşvikler ve ayrıcalıklarla geri ödemiş durumda.

Şirketin özelleştirme borcunun Dolar’dan TL’ye çevrilme imkanı getirilmesiyle sağlanan avantaj: 177 milyon dolar. Şirkete ödenen kapasite mekanizması teşviği: 96 milyon dolar. Şirketin Türkiye Kömür İşletmesine biriken kömür borcu en az: 313 milyon dolar (2025 itibariyle) Şirketin kasasına geri dönen tutar en az: 586 milyon dolar.

Üstelik şirket, sattığı elektriğin parasını da ilave olarak cebine koydu. Yani AK Parti şirkete, devlete ait santrali bedavaya hediye etti, üstüne de para verdi. Şu anda yapılması gereken nedir?

1) Devlet, Soma B Termik Santralini zaten bir nevi geri satın aldığı için, başkaca bir bedel ödemeden santral kamulaştırılmalıdır.

2) Santral hızla devlete devredilmeli ve tüm personel kamu personeli yapılmalıdır.

3.) Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) santrali işletmeli, kömür tedariği Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) üzerinden sağlanmalıdır.

Peki şu anda AK Parti ne yapıyor? AK Parti’den çıt yok! Bekliyor, bekliyor ki, ücretsiz izne çıkarılan personelin sesi yükselsin, Soma’da istihdam krizi büyüsün. Ardından AK Parti, istihdam krizini gerekçe gösterip Soma B Termik Santrali’ni kelepir fiyata yandaş bir şirkete peşkeş çekmeye hazırlanıyor!

Kaynak: ÖİB Resmi Belgeleri, TEİAŞ Resmi İnternet Sitesi, Soma Termik Santral A.Ş Özel Durum Açıklamasının Güncel Hesaplaması"