CHP’li Yavuzyılmaz’dan TPAO’ya yanıt: Belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın TPAO’nun alt şirketi TP-Offshore Technology Center'in (OTC) Katar ortaklı bir firmadan aylık 1 milyon 116 bin dolara helikopter kiraladığı iddiasını yalanlaması üzerine Deniz Yavuzyılmaz videoyla açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, “Sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı Ekim ayında Yavuz adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar” dedi.

Deniz Yavuzyılmaz'ın videolı açıklaması şöyle:

"TPAO’nun yaptığı yalanlama açıklamasına yanıt veriyoruz: Yaptığı açıklamaya göre helikopter başna sondaj gemileri için kiralanan helikopterler için ödenen aylık tutarın 8 bin 667 dolar olduğu belirtiliyor. Oysa bizim elimizdeki belgelere göre 2024 yılı Ekim ayında Yavuz adlı sondaj gemimiz için ödenen helikopter kiralama tutarı 31 gün için günlük 36 bin dolar, aylık 1 milyon 116 bin dolar. İşte belge , şte yalanlamaya verdiğimiz yanıt. Bize yanıt vermek isteyenler belgeye belgeyle yanıt vermek zorundalar."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dün sosyal medya hesabından "AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!" şeklinde bir açıklama yapmış ve belge yayımlamıştı. Yavuzyılmaz'ın açıklamasının ardından TPAO iddiayı yalanlamıştı. Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyleydi:

"AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin;

Sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!

İşte belgesi⬇️"

TPAO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yavuzyılmaz'ın konuyu gündeme taşımasının ardından TPAO da konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TP-OTC şirketi tarafından kullanılan helikopterlerin "kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir" ifadelerine yer verildi.

TPAO'nun açıklaması şöyle:

"TP-OTC şirketimiz tarafından kullanılan helikopterlerle ilgili gerçekleri çarpıtan iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan deniz unsurlarımızın lojistiğini sağlamak üzere toplam 6 helikopter kullanılmaktadır. Bunlardan 2'si TP-OTC envanterine kayıtlıdır. 4 helikopter için ise Offshore Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında hizmet alınmaktadır. Söz konusu sözleşme, 4 helikopterin TP-OTC ihtiyaçları ve planlaması kapsamında personel transferi ve kargo taşınması ile acil tıbbi tahliye hizmetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda hizmet alınan helikopter başına kira bedeli olarak iddia edildiği gibi 36 bin dolar değil 8 bin 667 dolar ödenmektedir."

Halihazırda devam eden sözleşmelerin finansal analizi yapıldığında, mevcut fiyat ve maliyetlerin bölgesel ortalamaların çok altında olduğu belirtilen açıklamada, "Orta Doğu ve Avrupa örneklerinde günlük kiralama bedellerinin helikopter başına 15-20 bin dolar civarında olduğu bilinmektedir" ifadelerine yer verildi.