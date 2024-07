CHP’li Yıldız'dan taban fiyat protestosu: TMO'nun önünde kayısı sattı

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, geçen yıl kilogramı 200 TL’den satılan kayısının bu yıl 100 TL’ye düşmesini Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürlüğü binası önünde pikap üzerinde kayısı satarak protesto etti. Yıldız, "Deprem sonrası kayısıdan elde edilecek gelirin Malatya’ya can suyu olması için TMO’dan taban fiyat belirleyip, alım yapmasını beklemektedir. Bu konu bir an önce çözülmeli ve Malatyalıya hak ettiği değer verilmelidir" dedi.

Malatya'da geçen yıl kilosu 200 TL olan kayısının bu yıl 100 TL'ye düşmesi çiftçiyi mağdur etti. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’da geçen yıl kilosu 200 TL olan kayısının bu yıl fiyatının 100 TL’ye düşmesini, TMO’nun önünde yaptığı eylemle protesto etti. Pikabın üzerine çıkan Yıldız, elindeki megafonla “Kayısıcı geldi kayısıcı” diyerek kayısı sattı.

Düşen kayısı fiyatlarına rağmen alım yapmayan ve taban fiyat açıklamayan TMO’yu eleştiren Yıldız, “Tüm dünyaya anons etmeden sattığımız Malatya kayısısı geldi. Dünyada yüz ülkeye satıyoruz, yüz bin tonun üzerinde rekoltemiz var, her yere satıyoruz ama Topak Mahsulleri Ofisi’ne satamadık. Ey Toprak Mahsulleri Ofisi, ey Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya’nın sesini duyun diye kapınıza kadar geldik. Kayısıcı geldi Toprak Mahsulleri Ofisi, kayısıcı geldi. Tüm Malatya’nın kayısısı kapınızın önüne geldi. Malatya’da 100 bin ton rekolteden fazla kayısı, çiftçisi bekler. Tüm Malatya ekonomisinin gözü kulağı sizde, Toprak Mahsulleri Ofisini bekler” dedi.

"KAYISI EKMEK YEMEK, YAŞAM DEMEK"

Yıldız, Malatya’da kayısı hasat döneminin başladığını, tüm dünyanın Malatya’dan kayısı beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm Malatya'nın, Malatya ekonomisinin umudu kayısı, bu yıl her zamankinden fazla gözümüz kulağımız. Geçen yıl geçirdiğimiz depremden sonra şehri yeniden ayağa kaldırabilmemiz, ev yapabilmemiz için kayısı bu şehirde her zamankinden daha fazla önemli. Çünkü kayısı bu şehir için oksijen demek, kayısı bu şehir için gelir demek, kayısı bu şehir için ekmek demek, yaşam demek. Malatya'nın ana gelir kaynağı olan kayısıda sadece üretici değil aynı zamanda tüm dünyadaki ihracat merkezi de olan dünya kayısı ihracatının tamamını karşılayan bir şehiriz. Türkiye’de son yıllarda yaşamın her alanında olumsuz etkileyen ekonomik koşulları ve enflasyon şüphesiz ki Malatya'yı da Malatyalıları da etkiledi. Bununla birlikte enflasyonun kayısıya olan etkisi bu dönem üretim maliyetlerinin artmasına ancak geçen yıla oranla kayısı fiyatlarında neredeyse yüzde 50 oranında düşmesine neden oldu.

"TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NİN KAYISI İÇİN TABAN FİYAT BELİRLEMESİ BU ŞEHRİN ORTAK TALEBİDİR"

Üç numara sarı kayısı 110- 120 TL’den alınırken 3 ay önce 190 TL’ den satılmıştı. Ortalama olarak sarı kayısı 200 TL’ den 110 TL’ye, gün kurusu 220 TL’den 140 TL’ye düştü. Kayısıda fiyatlar düşerken, maliyetler artmış durumda. Geçen yıl mazot 28 TL’ den 46 TL’ ye yükseldi. Kayısı işçiliği geçen yıl 350- 400 TL’den bu yıl ortalama 850- 1250 TL civarına çıktı. İlaç ortalama 400 TL’ den bin TL civarına çıktı. Gübre iki katına çıkmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisi üretim maliyetlerinin göz önüne alarak kayısı üreticisini destekleyecek ve ihracatına zarar vermeyecek bir taban fiyat belirleyerek kayısı almalıdır. Bu yıl kayısı rekoltemiz 100 bin tonun üzerindedir. Deprem sonrası Malatyalıya sattığı kayısı can suyu olacaktır. 2021 yılından beri TMO kayısı almamaktadır. Ancak bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı almasını için tüm şartlar oluşmuştur. Bugün TMO’ ya, TMO’ nun genel müdürüne değil buradan Tarım ve Orman Bakanlığı’na sesleniyoruz; Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı için taban fiyat belirlemesi bu şehrin ortak talebidir. Kayısının değerini koruması, deprem sonrası kayısıdan elde edilecek gelirin Malatya’ya can suyu olması için TMO’dan taban fiyat belirleyip, alım yapmasını beklemektedir. Tüm şehrin talebiyken, deprem görmüş bir şehir kendi kaynağı ve can suyunu yaratacakken TMO’dan net bir açıklama yapılmamış, taban fiyat henüz belirlenmemiştir. Bu konu bir an önce çözülmeli ve Malatyalıya hak ettiği değer verilmelidir.”