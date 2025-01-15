CHP’li Yıldız’dan işçi ölümlerine tepki: AKP, işçilerin hayatını ranta feda ediyor

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, geçtiğimiz yıl yaşanan iş cinayetlerine ilişkin AKP'ye tepki göstererek "Bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), geçen yıl bin 897 işçinin "iş cinayetlerinde" hayatını kaybettiğini ortaya koyan raporunu değerlendirdi.

İSİG raporuna göre, geçen yıl her gün ortalama 5 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Yıldız, "Bu, kabul edilebilir bir durum değil. AKP iktidarının, iş güvenliği ve sağlığı konusundaki ihmalleri, bu ölümleri adeta davet ediyor. Sendikasız, güvencesiz ve denetimsiz çalışma düzeni işçileri öldürüyor" ifadelerini kullandı.

Adıyaman’daki TOKİ deprem konutlarında 9 işçinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini aktaran Yıldız, "Bu şantiyelerde işçiler adeta ölüme gönderiliyor. Konteynerlerde ağır koşullarda yaşayan, elektrikten, hijyenden, insanca yaşamdan mahrum bırakılan işçilerden daha fazlasını beklemek mümkün mü? AKP, deprem bölgelerinde bile işçinin hayatını koruyamıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ÖLEN İŞÇİLERİN YÜZDE 98’İ SENDİKASIZ"

Raporda, ölen işçilerin yüzde 98’inin sendikasız olduğu tespitinin de yer aldığını aktaran Hüseyin Yıldız, şunları kaydetti:

"Sendikalı işçi, denetim ister, hakkını arar, iş güvenliğinin sağlanmasını talep eder. Ama AKP, işçilerin örgütlenmesini engelleyerek bu düzeni devam ettiriyor. Sendikasız işçinin sesi çıkmıyor, hakkı korunmuyor, bu yüzden de ölümler artıyor. Sanayi ve inşaat sektörü, ölüm tuzağına dönüşmüş durumda. Denetimler yetersiz, kurallar uygulanmıyor. Trafik kazaları, yüksekten düşmeler, ezilme ve göçükler en yaygın ölüm nedenleri arasında. Bu ölümler önlenebilir ama AKP için işçinin canı, yandaşa para kazandırmaktan daha önemsiz. Tüm bu ölümler, denetim yapılmadığını, güvenlik önlemlerinin alınmadığını gösteriyor. AKP, işçilerin hayatını ranta feda ediyor. Patronların kazancını artırmak için kuralları yok sayıyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz. CHP iktidarında iş güvenliği, işverenin insafına bırakılmayacak. İş sağlığı ve güvenliği yasaları etkin bir şekilde uygulanacak, denetimler sıklaştırılacak, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılacak. Bizim için bir işçinin hayatı, her şeyden daha değerlidir."