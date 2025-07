CHP’li Yücel: "Bu millet Atatürk’e vefasını 87 yıldır unutmuyor, unutturmanıza da asla izin vermez"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yeni eğitim öğretim yılında 10 Kasım'ın ara tatile denk getirilmesine tepki gösterdi.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ara tatili 10 Kasım’a denk getirerek aklın sıra Atatürk’ü unutturacağını mı sanıyorsun Yusuf Tekin? Her kabine değişikliği haberleri gündeme gelince Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine saldırarak koltuğunu 3-5 ay daha korumanın derdine düşüyorsun… Geçen sefer o kıt bilginle, laiklik tarifi yapmıştın, şimdi de güya Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorsun. Bu millet, Cumhuriyet’imizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e vefasını 87 yıldır unutmuyor, unutturmanıza da asla izin vermez! Her ne pahasına olursa olsun Ata’sına sahip çıkan bu millet, senin takvim oyunlarına boyun eğmez. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan her saygısızlık, onu yapanı küçültmekten başka hiç bir işe yaramaz. Hiçbir güç, bu milletin kalbindeki Atatürk sevgisini silmeye yetmez."