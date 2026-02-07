CHP’li Yücel: Efes’te 44 bin metrekare asfalt projesi kültürel mirasa darbe
CHP PM Üyesi Deniz Yücel, Efes Antik Kenti’nde “Ziyaretçi Karşılama Projesi” kapsamında yaklaşık 44 bin metrekarelik alanın asfaltla kaplanacağını belirterek projeyi “ihanet” olarak nitelendirdi. Ruhsatın belediye devre dışı bırakılarak verilmesini ve ihalenin bedelini Meclis gündemine taşıdı.
CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Efes Antik Kenti’nde 'Geleceğe Miras' projesi denilerek karşılama kapısı” adı atında yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağını belirterek “Efes Antik Kenti’nde ihanet projesi devam ediyor” dedi.
Efes Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen rant projesiyle İzmir’in tarihi ve kültürel yapısına darbe vurulduğunu ifade eden Yücel; “Söz konusu proje ile yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı tahmin edilmektedir. Karşılaştırma yapılması açısından İzmir Atatürk Stadyumu’nun 7 bin 140 metrekare olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, yaklaşık olarak 6 tane İzmir Atatürk Stadyumu kadar alana asfalt dökülecek olması durumun vahametini açıkça anlatıyor. Aynı zamanda projeye ilişkin ihalenin çok fahiş bedelle bir firmaya ihale edildiği de iddialar arasındadır. Tarihi eserlere darbe vuran, geçmişe ilişkin güzellikleri silmeyi amaçlayan, Anadolu'daki zenginliklerinden birini talan eden proje için 'Geleceğe Miras' denilmesi de trajikomik bir durumdur” diye belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Efes Antik Kenti’nde bulunan Vedius Gymnasiumu’nun tam karşısında “karşılama kapısı” adı altında inşa çalışmalarına başlandığını vurgulayan Yücel, alana alışveriş birimleri ve otopark yapılması planlanırken, bölgedeki hafriyat çalışmalarının arkeolojik tabakalara zarar verdiğinin ifade edildiğini de söyledi.
BELEDİYENİN ONAY VERMEDİĞİ PROJEYE BAKANLIKTAN ONAY
Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi veren CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, şunları söyledi: “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre birinci derece arkeolojik sit alanlarında kazı, inşaat ve betonlaşmanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple Selçuk Belediyemiz, İzmir’e ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına söz konusu projeye ilişkin inşaat ruhsatı vermemiştir. Buna rağmen ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından res’en düzenlenmiş ve yerel yönetim devre dışı bırakılmıştır. Oysa ki Efes Antik Kenti, büyük ölçüde kazısı tamamlanmamış, çok katmanlı bir arkeolojik alandır. Zemin müdahaleleri, altyapı çalışmaları ve yeni ulaşım çözümleri; henüz belgelenmemiş arkeolojik katmanlara zarar verme riski taşımaktadır. Bu tür müdahaleler, yalnızca fiziksel tahribat değil, aynı zamanda geri döndürülemez bilimsel veri kaybı anlamına gelmektedir. Antik kent içerisinde planlanan araç güzergâhları ve zemin kaplamaları, kazı alanlarıyla çakışma ihtimali barındırmaktadır. Bu durum, Efes’in arkeolojik dokusunun sürekliliği açısından dikkatle ele alınması gereken bir risk alanı oluşturmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan alanda başlattığı Ziyaretçi Karşılama Projesi ile tarihe ve kültürel mirasa ihanet edilmektedir.”
PROJE, FAHİŞ BEDELLE BİR FİRMAYA İHALE EDİLDİ İDDİASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel mirasa ihanet projesiyle yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı iddialarının altını çizen Yücel, “Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kazı-dolgu çalışmalarının bu tarihi mirası nasıl etkileyeceğine ilişkin bir çalışmanın da yapılmadığı kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. Efes Antik Kenti'nin girişine “karşılama alanı” adıyla bir alışveriş merkezi yapılacak olması hem tarihe hem turizme hem de İzmir'in doğal güzelliğine darbe vuracaktır. Aynı zamanda projeye ilişkin ihalenin çok fahiş bedelle bir firmaya ihale edildiği de iddialar arasındadır” dedi.
Yücel’in Bakan Ersoy’un cevaplamasını istediği sorular şöyle;
- Bakanlığınızca Efes Antik Kenti’nde “Ziyaretçi Karşılama Projesi” hangi ihtiyaç üzerine başlatılmıştır?
- Proje ile ilgili olarak Selçuk Belediyesi’nin devre dışı bırakılmasının sebebi nedir?
- Projenin inşaat ruhsatının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resen düzenlenmesinin sebebi nedir?
- Bu ruhsatın hukuki dayanağı nedir?
- Projenin ihalesi yapılmış mıdır?
- Eğer yapıldıysa bu ihale hangi usulle, ne zaman yapılmıştır?
- Proje hangi şirkete ne kadar bedelle ihale edilmiştir?
- Efes Antik kentini bir arkeolojik, kültürel ve tarihsel bir zenginlik olarak mı, bir rant alanı ve gelir kapısı olarak mı görüyorsunuz?
- Bu projeyi gündeme getirirken, inşaat sırasında, koruma altındaki bu tarihi alana verilecek olası zararı öngördünüz mü?
- Yoksa Efes Antik Kentindeki eşsiz arkeolojik kalıntılar sizin için AVM ve otopark inşaatında kullanılacak taş ve çimento ile aynı değerde midir?
- Bu projeyi iştahla kamuoyuna açıklamadan önce, arkeologlar ve tarihçilerden bölgede henüz gün yüzüne çıkarılmamış antik kalıntılarla ilgili detaylı bir araştırma istediniz mi?
- Selçukluların hiçbir fikrini almadan yıllarca Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Otoparkı ile Efes Alt Kapı Otoparkına el koyan iktidarınız bu talan projesiyle kimlere yeni rant kapıları açmayı planlanmaktadır?
- Yandaş şirketlerinize mağaza ve dükkân tahsis edeceğiniz bu ucube projenizle, Selçuk esnafının emeğini, alın terini, kazancını, hakkını görmezden gelmekten, Selçuk esnafını kaderine terk etmekten hicap duymayacak mısınız?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin imajına bu kadar zarar veren bir projeyi yapmakta ısrarcı olacak mısınız?