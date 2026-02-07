CHP’li Yücel: Efes’te 44 bin metrekare asfalt projesi kültürel mirasa darbe

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel Efes Antik Kenti’nde 'Geleceğe Miras' projesi denilerek karşılama kapısı” adı atında yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağını belirterek “Efes Antik Kenti’nde ihanet projesi devam ediyor” dedi.

Efes Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen rant projesiyle İzmir’in tarihi ve kültürel yapısına darbe vurulduğunu ifade eden Yücel; “Söz konusu proje ile yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı tahmin edilmektedir. Karşılaştırma yapılması açısından İzmir Atatürk Stadyumu’nun 7 bin 140 metrekare olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, yaklaşık olarak 6 tane İzmir Atatürk Stadyumu kadar alana asfalt dökülecek olması durumun vahametini açıkça anlatıyor. Aynı zamanda projeye ilişkin ihalenin çok fahiş bedelle bir firmaya ihale edildiği de iddialar arasındadır. Tarihi eserlere darbe vuran, geçmişe ilişkin güzellikleri silmeyi amaçlayan, Anadolu'daki zenginliklerinden birini talan eden proje için 'Geleceğe Miras' denilmesi de trajikomik bir durumdur” diye belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Efes Antik Kenti’nde bulunan Vedius Gymnasiumu’nun tam karşısında “karşılama kapısı” adı altında inşa çalışmalarına başlandığını vurgulayan Yücel, alana alışveriş birimleri ve otopark yapılması planlanırken, bölgedeki hafriyat çalışmalarının arkeolojik tabakalara zarar verdiğinin ifade edildiğini de söyledi.

BELEDİYENİN ONAY VERMEDİĞİ PROJEYE BAKANLIKTAN ONAY

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi veren CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, şunları söyledi: “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre birinci derece arkeolojik sit alanlarında kazı, inşaat ve betonlaşmanın yasal olarak mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple Selçuk Belediyemiz, İzmir’e ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına söz konusu projeye ilişkin inşaat ruhsatı vermemiştir. Buna rağmen ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından res’en düzenlenmiş ve yerel yönetim devre dışı bırakılmıştır. Oysa ki Efes Antik Kenti, büyük ölçüde kazısı tamamlanmamış, çok katmanlı bir arkeolojik alandır. Zemin müdahaleleri, altyapı çalışmaları ve yeni ulaşım çözümleri; henüz belgelenmemiş arkeolojik katmanlara zarar verme riski taşımaktadır. Bu tür müdahaleler, yalnızca fiziksel tahribat değil, aynı zamanda geri döndürülemez bilimsel veri kaybı anlamına gelmektedir. Antik kent içerisinde planlanan araç güzergâhları ve zemin kaplamaları, kazı alanlarıyla çakışma ihtimali barındırmaktadır. Bu durum, Efes’in arkeolojik dokusunun sürekliliği açısından dikkatle ele alınması gereken bir risk alanı oluşturmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan alanda başlattığı Ziyaretçi Karşılama Projesi ile tarihe ve kültürel mirasa ihanet edilmektedir.”

PROJE, FAHİŞ BEDELLE BİR FİRMAYA İHALE EDİLDİ İDDİASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kültürel mirasa ihanet projesiyle yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı iddialarının altını çizen Yücel, “Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları ile kazı-dolgu çalışmalarının bu tarihi mirası nasıl etkileyeceğine ilişkin bir çalışmanın da yapılmadığı kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşılmaktadır. Efes Antik Kenti'nin girişine “karşılama alanı” adıyla bir alışveriş merkezi yapılacak olması hem tarihe hem turizme hem de İzmir'in doğal güzelliğine darbe vuracaktır. Aynı zamanda projeye ilişkin ihalenin çok fahiş bedelle bir firmaya ihale edildiği de iddialar arasındadır” dedi.

Yücel’in Bakan Ersoy’un cevaplamasını istediği sorular şöyle;