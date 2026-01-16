CHP’li Zeybek’ten belediyelerin yetkisini Cumhurbaşkanı’na bağlayan düzenlemeye tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan ve belediyelerin şirket edinmesini Cumhurbaşkanı onayına bağlayan düzenlemeye Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Milli irade demiyor muyduk, ne oldu milli iradeye? İktidarın attığı bu adım geriye gidiştir” ifadesiyle tepki gösterdi.

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

“Milli irade demiyor muyduk ne oldu milli iradeye? İktidarın attığı bu adım geriye gidiştir. 2017 yılında belediyelere şirket kurmayı zorunlu kıldınız. Dün zorunlu kıldığınız belediye şirketlerini, bugün tek imzaya mahkum edip Cumhurbaşkanlığı onayına bağlamaya çalışıyorsunuz. Bu tutarsızlık nasıl açıklanacak? Belediyelerin halka hizmet etmesine ne olursa olsun engel olmak… Bu her şeyi ben yöneteceğim anlayışı hataya götürür. Bu anlayış Türkiye’yi dibe çeker. Nereye koşuyorsunuz? Bu telaş niye? Halk belediye başkanını sandıkta seçiyor, ama o belediyenin atacağı adımlar Cumhurbaşkanlığı onayın bağlanıyor. Bu sizin demokrasiniz Demokrasi bu değil. Milli iradeye saygı bu değil. Attığınız adımları hiç mi sorgulamıyorsunuz? Yaptığınız her yanlışın bedelini millet ödüyor. Pes yahu pes. 25 yıl boyunca hiçbir sorun yoktu. Ne zaman ki yerelde iktidar CHP oldu, işte o zaman ‘yontmanız’ başladı. Yapmayın Bu halkı çok hafife alıyorsunuz bu yapılanları unutmaz. Sandıkta bunların hesabını sorar.”