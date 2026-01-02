CHP’li Zeybek’ten Coca-Cola tepkisi: “Vatandaşın içtiği suda adaletsizlik yapmayın”

Isparta’daki Coca-Cola tesisine ilişkin kapasite artışı ve su kullanımına dair tartışmalar, kentte yaşanan kesintiler ve kuraklık uyarılarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Karara ve dosya verilerine ilişkin bilgiler, ÇED dosyasındaki yıllık su tüketimi artışı ve kentin su varlığı oranı üzerinden kamuoyuna yansıdı. Halkın suyunu Coca-Cola içti CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Isparta’daki Coca-Cola tesisine ilişkin karara sert sözlerle tepki gösterdi. Zeybek, su krizinin derinleştiğini belirterek, “Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz” dedi.

“SU KRİZİ BAŞLIYOR DEDİK, DİNLEMEDİNİZ” Zeybek, yaptığı paylaşımda aylardır su krizine dikkat çektiğini vurgulayarak iktidarı hedef aldı. Isparta’da yurttaşların kesintilerle mücadele ettiğini söyleyen Zeybek, “Milletin yaşadığı ve yaşayacağı su açmazını bugün planlamazsanız bitmenin resmidir. Halkın içme suyunu ticari çıkarlar uğruna feda ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“BU SU TAHSİSİ KİMİN YARARINA?” Paylaşımında halktan saklanan bir süreç olduğunu ima eden Zeybek, kararın gerekçelerinin kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde açıklanmasını istedi. İktidara “Suyunu yönetemeyen, suyunu koruyamayan bir iktidar olarak tarihe geçiyorsunuz” sözleriyle yüklenen Zeybek, suyun “yaşam hakkı” olduğunu vurguladı.