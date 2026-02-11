CHP’lileri silkeleyip AKP’liye para saçtı

Son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (İBB) büyük bir oy farkıyla kaybettikten sonra yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı +yapılan AKP’li Murat Kurum, CHP’li belediyeleri es geçip megakentteki AKP’li belediyeler için kesenin ağzını açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), İstanbul’daki 10 AKP’li belediye ile yaptığı “Mali ve teknik destek” protokolünün uzatılması için bir yazı gönderdi. CHP’li belediyelere gönderilmeyen ve sadece AKP’li Pendik, Sultangazi, Ümraniye, Fatih, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Arnavutköy Belediyelerine gönderilen “Protokol sürelerinin uzatılması” konulu yazıda şu ifadelere yer verildi: “Protokol sürelerinin sona ermesi nedeniyle bu sürelerin uzatılması hususunda ek protokol yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur…”

40 MİLYON TL’LİK DESTEK

Yazıdan, protokol çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi için belediye başkanına yetki verilmesi ve belediye meclisinde karar alınması istendi. Belediyelerin protokolü imzalayarak belediye meclisi kararı ile birlikte Türkiye Çevre Ajansı’na göndermesi istendi.

AKP’li Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Ajansı ile yapılan protokolün uzatılması için yetki aldı. Sultangazi Belediye Meclisi’ne sunulan teklifte, “Türkiye Çevre Ajansı tarafından belediyemize ‘Sıfır Atık’ konulu proje kapsamında sağlanan 40 milyon TL tutarındaki mali desteğe ilişkin daha önce kabul edilmiş olan protokol süresinin uzatılabilmesi amacıyla ek protokol yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususlarında karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca protokolde “gizlilik” maddesinin de yer aldığı görüldü. Maddede “Protokol kapsamında taraflarca öğrenilen her türlü bilgi, belge gizli bilgi sayılır” denildi.

2020 YILINDA KURULDU

AKP’li belediyelere milyonlarca lira aktaran TÜÇA, 24 Aralık 2020’de TBMM’de kabul edilen 7261 sayılı kanunla kuruldu. Ajansın amacı resmi internet sitesinde “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak” olarak açıklanıyor.