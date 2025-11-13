CHP’liye başka AKP’liye başka muamele!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları ve belediye bürokratlarının suçlandığı iddianame tartışılmaya devam ederken Esenyurt Belediyesi’ne yönelik dikkati çeken bir dava da devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılında açılan bir soruşturmayı yaklaşık yedi yıl sonra, Mart 2025’te davaya dönüştürdü. Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li eski Başkanları Necmi Kadıoğlu ile Ali Murat Alatepe döneminde "rant yaratıldığı" iddia edilen bir imar işlemi yargılama konusu yapıldı. Dava, belediyeye ait 3 bin 800 metrekarelik arsa üzerinde konut inşaatı yapan bir şirketin, yan taraftaki belediyeye ait olan alana da kaçak olarak havuz ve otopark inşaatı yapmasıyla ilgili açıldı.

İki yurttaşın şikayeti üzerine açılan ve AKP'li eski başkanlar Kadıoğlu ile Alatepe'nin İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediği için yargılanmadığı davada 11 belediye bürokratı “Görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanıyor.

İMAR VURGUNU ANLATILDI

Belediye bürokratı olan hiçbir sanığın gözaltına alınmadığı ve tutuklanmadığı olay iddianamede şöyle anlatılıyor:

• “İki kişi savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, ‘Esenyurt Gökevler Mahallesi’nde Özyurtlar İnşaat Şirketi tarafından bir konut projesi yapılıyor. Ancak belediye arazisi olan 3 bin 800 metrekarelik alan üzerinde de Özyurtlar İnşaat bina yapmaya başladı. Eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile Ali Murat Alatepe bir şirketin belediye arazisine inşaat yapmasına göz yumarak devletin arazisinin talan edilmesine fırsat verdiler’ ifadelerini kullandı.

• Savcılık 21 Mart 2018 tarihinde ilgili kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğu 7 Ocak 2021 tarihinde Soylu, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alateре hakkında "Soruşturma izni vermedi”, eski Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu için ise kısmen soruşturma izni verdi. Daha sonra Danıştay’a yapılan itirazla Kadıoğlu hakkındaki kısmen soruşturma izni de kaldırıldı.

• Sanıkların kamuya ait olan parsel üzerinde toplam 3 bin 800 metrekarelik alanda üç katlı otopark ve havuz yapılmasına göz yumduğu, kaçak inşaata izin vererek devletin arazisinin talan edilmesine göz yumduğu, sanıkların üstlendikleri görev itibariyle görevlerini yerine getirmedikleri belirlendi.

• Ayrıca şüphelilerin üstlendikleri görevlerinde azami dikkat ve özeni göstermeyerek, görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle ‘kişilere haksız bir menfaat sağladıklarının’ sabit olması karşısında üzerlerine atılı ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işledikleri anlaşılmaktadır…”

11 KİŞİ İÇİN CEZA İSTENİYOR

Savcılık, 11 belediye bürokratının “Görevi kötüye kullanma suçunu” işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. İddianamede imar planlarının, İmar Kanunu’na ve İmar Yönetmeliği’ne aykırı olarak, İBB onayı tamamlanmadan uygulamaya geçildiğini, plana aykırı imar durumu düzenlenmesi yapıldığını ve belediye arazisine kaçak inşaat yapımına göz yumulduğunu” belirtti.

Davanın ilk duruşması Büyükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 Ekim 2025 tarihinde görüldü. İkinci duruşma ise 11 Mart 2026’da görülecek.