CHP’nin 100. mitinginin adresi belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerine başlayan CHP, 100'üncü mitingini Çanakkale'de gerçekleştirecek.

  • 27.03.2026 07:01
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından başlatılan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 100'üncü adresi belli oldu.

Miting, 28 Mart Cumartesi günü Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.30'da düzenlenecek.

"100'ÜNCÜ EYLEMDE ÇANAKKALE'DEYİZ"

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"100. eylemimizde, Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, şehitler diyarı Çanakkale’deyiz!

Vazgeçeceğimizi sandılar, daha sıkı sarıldık!

Teslim olacağımızı sandılar, boyun eğmedik!

Yalnız kalacağımızı sandılar, milyonlar olduk!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ve tüm siyası tutsakları özgürlüğüne kavuşturana, memleketimize adaleti ve refahı getirene kadar direneceğiz!

Biz kazanacağız!"

