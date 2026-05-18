CHP’nin 110’uncu miting adresi belli oldu

CHP’nin, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 110’uncusu, 23 Mayıs Cumartesi günü Gümüşhane’de gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saat 14.00’te yurttaşlarla buluşması bekleniyor.

Siyaset
  • 18.05.2026 10:05
  • Giriş: 18.05.2026 10:05
  • Güncelleme: 18.05.2026 10:07
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 110’uncusu, 23 Mayıs Cumartesi günü, Gümüşhane’de yapılacak.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

Balıkesir’de yapılan 109’uncu mitingin ardından, bu hafta sonu 110’uncu miting, Gümüşhane’de düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.00’te Gümüşhaneli vatandaşlarla buluşacak.

CAO VE MYK TOPLANTILARI

Haftaya Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) toplantısıyla başlayacak olan Özel, bugün saat 12.00’de başkanlık edeceği toplantıda, 4 Mayıs’tan bu yana devam eden saha çalışmalarının raporlarını alacak.

Özel, bu hafta ayrıca partisinin A takımıyla da bir araya gelecek. CHP MYK, 21 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de toplanacak.

