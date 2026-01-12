CHP’nin 2026 yol haritası: Yakıcı sorunlara yapıcı öneriler

CHP’nin gölge kabinesi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Toplantısı’na, CHP lideri Özgür Özel başkanlık etti. Emekli aylıklarına yapılan zam ve dış politikadaki gelişmeler, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu. Toplantıda, yeni dönemin yol haritası, üyelik kampanyası, dış politikadaki gelişmeler ve Türkiye’nin güncel siyasi sorunları konuşuldu.

“KARA BULUTLAR DAĞILACAK”

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin ortaya koyacağı vizyonun, Türkiye’nin üzerindeki kara bulutları dağıtacağını ve yurttaşlara umut aşılayacağını belirtti.

Parti Programı’nı temel alan CHP Hükümet Programı’nın, “CHP yalnızca eleştirmiyor, çözüm haritasını da ortaya koyuyor” iddiasını somutlaştıracağını belirten Özel, “CHP, Türkiye’yi nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtlarının tüm yurttaşlara anlatılmasının önemine dikkati çekti. Bu kapsamda, gölge kabine üyelerinin milletvekilleri eşliğinde Türkiye’nin dört bir yanına dağılacağı ve CHP’nin Hükümet Programı’nı anlatacağı kaydedildi. CHP’liler, Türkiye’nin sorunlarının her gün daha da derinleştiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleri, alanlarındaki gelişmeleri adım adım takip edecek, güncel sorunlara güncel çözümler önerecek” diye konuştu.

EKONOMİ BAŞROLDE

Toplantıda, ekonomi de ağırlıklı konulardan biri oldu. İktidarın Türkiye’deki tüm kesimleri sefalete sürüklediğini kaydeden CHP’liler, düşük emekli aylıklarına yönelik TBMM’de başlayan nöbeti anımsatarak, “Tüm dezavantajlı kesimlerin yanında olacağız, toplumsal muhalefeti büyüteceğiz” ifadesi kullanıldı. CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki ekonomi kurmaylarının, Türkiye’nin dört bir yanına ekonomi turları düzenleyeceği, turlarda yurttaşların yanı sıra STK ve sendika temsilcileriyle de bir araya gelineceği belirtildi.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Dış politikadaki gelişmeler de toplantının gündemine geldi. Toplantıda, Suriye ve İran’daki gelişmelere yönelik sunum gerçekleştirildi. CHP kurmayları, iktidarın dış politikadaki çelişkili tutumunu eleştirerek, “CHP iktidarında Türkiye’de, dış politikada öngörülebilir ve tutarlı bir tutum takınılacak” yorumunu yaptı. CHP lideri Özel, toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Özel, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

EKONOMİ EŞGÜDÜM KONSEYİ

“Şu ana kadar 120 arkadaşımız politika kurullarında görevlendirildi. Çok sayıda milletvekilimiz, PM üyemiz ve alanında uzman akademisyenler var kurullarda. Bu sayısının 170 kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Bugün, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde, geçmiş günlerde yapılan hazırlık çalışmalarını ve dinamizmi görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. Maalesef ülkedeki yakıcı sorunların konuşulmasının üzerine sis etkisi yaratan gündemlerin olduğu bu süreçte bizim yaptığımız, ülkenin iktidarını devralmaya yönelik hazırlıklarını sürdürdüğümüz bu mekan ülkemiz için geleceğe dönük olarak en önemli umudumuzdur.

Hem burada hem MYK’da, ekonomi alanında çok deneyimli isimlerle çalışıyoruz. Ekonomi Eşgüdüm Konseyi kuruyoruz.

Bugün toplantımızda, memleketimizin can yakıcı sorunlarını ele aldık. Bu çatı altında ülkenin sorunlarını doğru tespit ederken partimizin somut önerilerini de çalışıyoruz. En yakıcı sorunlara, en yapıcı çözümleri üreteceğiz.

DIŞ POLİTİKA

AKP, dış politikayı şahsiliğe keyfiliğe ve ikili ilişkilere indirmekten sakınmamıştır. Dış politika, çıkar çatışmaları üzerine şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Sayın Erdoğan’ın Trump ile kendi iktidarını devam ettirmek üzerine ilişki kurduğu hepimizin malumudur ve ülkemiz için risk oluşturmaktadır.

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin rayına girebilmesi için şahsi geleceğini değil, Türkiye’nin geleceğini düşünen bir Cumhurbaşkanı gerekmektedir. Venezuela’da yaşananlar ile kural temelli sistem yok edilmektedir. İran’daki gelişmeler de partimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Komşumuz Suriye’nin yeniden çatışmalı bir orama sürüklenmesi, ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Suriye’de her inancın ve kimliğin özgürce yaşayacağı bir demokratik sistemin kurulmasını zaruri görüyoruz.

CHP iktidarında Türkiye içeride güvenli, dışarıya güven veren bir ülke olacaktır. Dış politikayı kurumsal bir akla teslim edeceğiz. AB ile ilişkileri yeniden canlandıracak, yargı bağımsızlığı, ifade ve medya özgürlüğü alanlarında kapsamlı bir reform sürecini derhal başlatacağız. Suriye politikamızın merkezinde kalıcı istikrar olacaktır. Rehberimiz, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesidir. Pasaportumuz yeniden dünyada, itibarın sembolü olmalıdır.

EKONOMİ

Yanlış ekonomi politikaları, ülkemizi Avrupa’nın en yoksul ülkesi haline getirdi. AKP’den önce en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücret kadar olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarını dolduran emekliler, AKP öncesi sekiz çeyrek altın alan emekli aylığının bugün iki çeyrek altına indiğini yaşayarak görüyorlar. İsyanları artık gözlerine yansımış durumda.

EMEKLİ AYLIKLARI

Maalesef emeklilere bin 62 TL’lik düzeltme teklif ediyorlar. Açlık sınırı 30 bin TL iken 20 bin TL, bir maaş değil, emekliye verilen harçlık düzeyinde kalmıştır. Dört emekli bir araya gelse bir yoksul etmemektedir.

Yalnızca son altı ayda, 1,2 milyon emeklinin daha en düşük emekli maaşı alanlar arasına katıldığını görüyoruz. En düşük emekli maaşı alan emekli sayısının 4,9 milyona ulaştığı ifade edilmiştir. Türkiye’de görülmemiş bir gelir adaletsizliği yaşanmaktadır. Sokağın konusu budur. Bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz.

CHP NE YAPACAK?

CHP, ilk aşamada emekli aylığını, bir asgari ücret seviyesine çıkaracaktır. Emekli aylıklarının bir asgari ücret kadar olması için gerekli kaynak, 650 milyar TL olarak belirlenmiştir. Esas mesele, bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin TL versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız ama bir nefes aldıracağız. Bu önemli adım, 650 milyar TL istiyor. Bu para var. Getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar TL, şirketlerin ödeyecekleri vergiden vazgeçecekleri tutar.

Türkiye’de kaynak değil, paylaşım sorunu vardır. AKP kaynağı vatandaşla değil, yandaşla bölüşmektedir. CHP iktidarında asgari ücreti, yılda en az iki kere güçlendireceğiz. İşverenlere prim desteğini, amasız fakatsız vereceğiz. Yoksulluğu yönetmek değil, yok etmek azmindeyiz.

Türkiye zor ama bir o kadar önemli dönemden geçiyor. Biz bu zorlu dönemde disiplin ve ciddiyetle çalışıyoruz. Kurultaydan sonra oluştuğumuz mimari, her geçen gün yerine oturuyor. Tüm örgütümüz ile her bir kendi alanında çok güçlü bir siyaseti ortaya koyuyoruz. Bir orkestra ahenginde çalışıyor, önümüze bakıyor ve yarınlar için umutsuzluğu rafa kaldırmak için kararlılıkta yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da şu anda hapiste olsa da tüm bu çalışmalarımıza katkı sunuyor.

Bu ülkede AKP’liler, MHP’liler, DEM Parti’liler, İYİ Partili’ler düşman değildirler. Bizleri kutuplaştırarak iktidarını sağlamlaştırmak isteyenlere kötü haberimiz var. CHP, Erdoğan’a rağmen, Erdoğan’ın yoksul bıraktığı AKP seçmenleriyle buluşmaktadır. Vatandaşın sorunlarını biliyoruz. Bir sandık mesafesinde artık umutlarınızın yeniden yeşermesi.”