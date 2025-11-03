CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası yarın başlıyor

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye taşınmıştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'nın ilgili maddesinde yer alan, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise başvuruyu reddetmişti. Ceza davası yarın saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.