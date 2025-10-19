CHP’nin 39’uncu olağan il kongreleri sürüyor: Başkanlar güven tazeledi

CHP’nin 39’uncu olağan il kongreleri devam ederken pek çok ilde başkanlar güven tazeledi.

Adıyaman 39. Olağan İl Kongresi tamamlandı. Seçimde mevcut İl Başkanı Engin Doğan güven tazeledi.

39. Balıkesir Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı için mevcut başkan Erden Köybaşı ile Özgür Başaran yarıştı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre, partililer tercihini Erden Köybaşı’ndan yana kullandı.

CHP Bilecik 39. Olağan İl Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplandı. Seçimlerde mevcut başkan Ali Özdemir 149 oy, Berna Pamukçu ise 39 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Ali Özdemir yeniden başkan oldu.

CHP Muğla İl Başkanlığına seçime tek aday olarak katılan Nail Kızıl seçildi.

CHP Manisa İl Başkanlığına İlksen Özalper bir kez daha seçildi.

CHP Van 39. Olağan İl Kongresi Van Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapıldı. CHP Van İl Başkanlığına Seracettin Bedirhanoğlu bir kez daha seçildi.

Karabük’te de mevcut İl Başkanı Vedat Yaşar ile Erdoğan Dinçel ve Yaşar Koç il başkanlığı için yarıştı. Toplam 166 delegenin oy kullandığı seçimlerde 75 oy alan Vedat Yaşar, bir kez daha il başkanı seçildi.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı'na Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.

CHP 39. Olağan Kars İl Kongresi toplandı. CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in oybirliği ile divan başkanlığına seçildiği kongrede, CHP Kars İl Başkanlığı için mevcut il Başkanı Onur Uludaşdemir ile Gençlik Kolları Başkanı Nevruz Yantemur yarıştı. Uludaşdemir bir kez daha il başkanlığına seçildi.