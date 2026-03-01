CHP’nin 9 Mart planı: Silivri'ye çıkarma

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın ilk duruşması, 9 Mart’ta Silivri’de görülecek.

İddiaya göre, tüm sanıkların tutuklu olduğu dosyanın ilk duruşması, “Silivri’ye inşa edilen 2 bin 295 kişilik duruşma salonunun tamamlanamaması nedeniyle” ertelenecek. Suçlamalar kapsamında tutuklanan yüzlerce kişinin, “Hiç yoktan” aylarca içeride kaldığının altını çizen CHP’lilere göre ise “O dava 9 Mart’ta mutlaka gerçekleştirilecek”.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, parti yönetimi 9 Mart’ta Silivri’ye adeta mitil atacak. Bu kapsamda parti kurmaylarının yanı sıra çok sayıda parti üyesi de 9 Mart’ta Silivri’de bulunacak.

KARAVAN VE ÇADIR

CHP yönetimi, il ve ilçe örgütleri ile milletvekilleri 9 Mart’ta Silivri’ye çıkarma gerçekleştirecek. CHP, İBB davasının görüleceği Silivri’ye, davayı takip etmek ve destek olmak isteyenler için büyük çadır kuracak. Öte yandan çok sayıda karavan da süreci Silivri’de takip etmek isteyen partililer için Silivri'ye sürülecek.

CHP’nin hukukçu milletvekilleri ve yöneticilerinden oluşan bir heyet, davayı yakından takip edecek. Duruşmanın TRT’den yayınlanmasına yönelik girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve “Cumhur İttifakı’nın geri vites” yaptığını belirten CHP’lilere göre, kamuoyu süreçle ilgili şeffaf şekilde bilgilendirilecek, “Suçlamaların altının boş olduğu” ortaya konulacak.

AKP’NİN NİYET BEYANI

İktidar medyası aracılığıyla servis edilen, “CHP, İmamoğlu’nu Silivri’de unutturmak istiyor” iddiasını, “AKP’nin niyet beyanı” olarak nitelendiren CHP’lilerin verdiği bilgiye göre, “İktidarın baskısı arttıkça toplum CHP’ye İmamoğlu’na daha sıkı sarılacak”.

ÇİFTCİ’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İBB davasıyla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Duruşmanın TRT ekranlarından yayınlanmasına yönelik kanun CHP’nin kanun teklifi verdiğinin altını çizen Çiftci, “Bunu neden istemediklerini de gayet iyi biliyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu süreçte yargılanan bir isim konumunda bulunmuyor. Hukuku, iddiaları ve kurulan düzeni açık biçimde ortaya koyarak yargılayan bir siyasal iradeyi temsil ediyor” dedi.

9 Mart’ta CHP’nin tüm il ve ilçe örgütlerinin, “Gün gün planlanmış bir programla” Silivri’de olacağını belirten Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve YDK üyeleri bu süreci yerinde ve kararlılıkla takip edecek. Yargılamanın yapılacağı kampüsün yetişmediği gerekçesini asla kabul etmiyoruz. Kurumsal yetersizliklerin bedeli, yol arkadaşlarımızın aylarca Silivri’de tutulması anlamına gelemez. Böyle bir tabloda yapılması gereken tek şey tutuksuz yargılama kararı verilmesi ve yargılamanın bu şekilde başlatılmasıdır.”