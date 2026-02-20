CHP’nin 91. mitingi Kocaeli'nde: PM Üyesi Erbilgin'den açıklama

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Hikmet Erbilgin, "Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91'incisi yarın Kocaeli'nde yapılacak.

CHP PM üyesi Hikmet Erbilgin, İzmit Real AVM Otopark alanında yapılacak miting öncesi açıklamalarda bulundu.

Erbilgin şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımız, 91'inci buluşmasını Kocaeli'nde iki milyonu aşkın nüfusuyla, sanayi kenti, işçi kenti, alın teri kenti Kocaeli'nde gerçekleştirecek. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bizler miting hazırlıklarını tüm örgütümüzle birlikte yapıyoruz. 12 ilçemizde örgütlerimiz sahada, yurttaşlarımızla, emeklilerimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla buluşuyor. Sahada gördüğümüz, Kocaeli'nin mitingden haberi var. Genel Başkanımızı bekliyor. Bütün Türkiye'deki bu gayrete, Türkiye'deki 91'inci eyleme katkı sunmak, burada olmak için duyarlılar. Kendileriyle görüştüğümüz, yaptığımız saha çalışmalarında miting alanının tıklım tıklım olacağını görüyoruz. Milletimiz bu gidişata çözüm olabilmek için, milletimiz gidişata müdahale edebilmek için üzerine düşeni yapıyor."

"MİLLETİMİZ SANDIĞI ÖNÜNE İSTİYOR"

Kocaeli'nin bir işçi kenti olduğunu belirten Erbilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücrette umduklarını bulamadılar. Emeklilerimiz geçinemiyor. Kocaeli'nin kırsalında insanlarımız üretmek istiyor. Ürettikleri para etmiyor. Geçim derdi tüm Türkiye'de olduğu gibi burayı da kuşatmış durumda. Onun dışında Kocaeli'nde, Dilovası'nda, acılar yaşadık. İş güvenliği anlamında insanlarımız güvenli bir çalışma hayatı istiyor. Herkesin yaşadığı sorunlar Kocaeli'nde de devam ediyor. Tabii yurttaşlarımızın tek derdi ekonomi değil. Bu ülkedeki sorunları adalet arayışıyla eşleştirdiğimizde çözümün hem ekonomik anlamda hem adalet alanında, eğitim alanında yakıcı sorunlara dönüştüğünü görüyoruz. Milletimiz 'Sandığımız önümüze gelsin. Biz milletimizin ferasetine güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyumuzla ülkeyi yönetecek kadroları biz belirleyelim' diyor, sandığı önüne istiyor. Adayını da yanına istiyor.

"TALİMATLARINI BEKLİYOR OLACAĞIZ"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi Sayın Genel Başkanımız. Orada yeni döneme dair çok daha fazla çalışacağımızı, mitinglerin kesintisiz süreceğini ifade etti. İstanbul'un üç bölgesinde mitingler yapılacağını ve 19 Mart'a bu yönüyle hazırlanacağımızı ifade etti. Yine Sayın Genel Başkanımız 2 Mart'ta milletimizle paylaşacağı yeni sürece dair hazırlıkları ifade etti. Biz de 2 Mart'ı büyük bir heyecan ve hevesle bekliyoruz. Yeni görevlerimizi alıp sahada olabilmek için 2 Mart'ta Genel Başkanımızın talimatlarını bekliyor olacağız."