CHP’nin A Takımı açıklandı: Kurmay kadrosunda 7 yeni isim

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için belirlediği isimleri, Parti Meclisi’nin onayına sundu. Toplantıda Özel, tüm parti kurullarının uyum içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi Toplantısı öncesinde, 39’uncu Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün mozolesine çiçek bıraktı.

YENİ BİRİMLER

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özel, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özel başkanlığındaki Parti Meclisi Toplantısı, saat 11.20’de başladı. Özel toplantıda, yeni MYK’sini duyurdu. Gölge kabine MYK’den ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandı. Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler kuruldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere yer vermedi.

YERLERİNİ KORUYANLAR

Mevcut MYK’de yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen isimlerin yeni MYK’de de yerlerini koruduğu öğrenildi.

CHP MYK’deki hukuk ve seçim işleri birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

Özel, A Takımı’na Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre isimlerini ekledi.

CHP’nin yeni MYK listesinde yer alan isimler ve görevleri, şöyle sıralandı:

>> Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

>> Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

>> Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

>> İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

>> Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

>> Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

>> Seçim İşleri: Gül Çİftci

>> Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

>> Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

>> İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

>> Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

>> Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

>> Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

>> İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

>> İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

>> Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

>> Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

>> Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

ÖZEL’DEN İLK MESAJ

CHP Lideri Özel, ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda kurmaylarına, “Zor bir dönemden çıktık. Yeni bir zorlu dönem bizleri bekliyor” dedi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, “Birlikte mücadele” vurgusunu yaptı. Özel’in öte yandan, partideki tüm birimlerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasının önemine de dikkati çektiği belirtildi.