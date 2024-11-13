CHP’nin asgari ücret planı: Büyükşehirlerde en düşük 40 bin TL

CHP kaynakları, “Siyasi iktidarın kasıtlı olarak tartıştırdığı” suni gündem yerine Türkiye'nin birinci sorunu olan ekonomiyi konuşturmak istediklerini belirtiyor.

Büyük bölümü dış etkenlerden kaynaklandığı savunulan parti içi kavga görüntüsünün seçmende rahatsızlık yarattığını kaydeden CHP’liler, “Anketler ve sokağın sesi, temel sorunun enflasyon ve geçim sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Bizim bunlardan başka gündemimiz yok” diyor.

Oran itibarıyla ilk sıradaki partinin hemen arkasında yer alan kararsız seçmenin oyunun önemine dikkati çeken CHP’liler, “Parti içi kavga görüntüsüyle kararsızların oyunu almak mümkün değil. Türkiye'nin sorunları yerine kendi dertlerine gömülmüş bir parti görüntüsü yalnızca CHP’ye değil, ülkenin geleceğine de zarar veriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

KENT ZİYARETLERİ

AKP ve ittifak ortağı MHP’nin de gayretleriyle giderek tırmanan, “CHP’de kutuplaşma” tartışmalarının gerçeği yansıtmadığını belirten CHP kaynakları, “Tartışmalardan azade duracak, sokağın gündemini siyasetin sahnesine taşıyacağız” yorumunu yapıyor. Bu kapsamda, milletvekilleri ve partinin üst organlarında görevli kurmayların kent ziyaretlerinde bulunacağı kaydediliyor.

CHP idaresindeki belediyelerin seçmen memnuniyetini ölçtüren CHP Genel Merkezi, tüm belediye başkanlarının karnesinin iyi olduğunun altını çiziyor. Gazetecilere anketlerle ilgili bilgi de veren CHP’liler, “Bugün seçim olsa, 14 değil 17 büyükşehir CHP'nin olacak. Hatay da bunlardan biri olacak” sözleriyle anketlerin CHP lehine olduğunu söylüyor.

BELEDİYE İŞÇİLERİNE 40 BİN TL

CHP idaresindeki belediyelerin işçilerine verilecek en düşük ücrete yönelik çalışmalar da devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğunun altını çizen CHP kaynakları, “2025 ocak ayında, CHP’li büyükşehirlerde en düşük ücret 40 bin TL olacak” görüşünü savunuyor.