CHP’nin Bağcılar mitinginin hazırlıkları sürerken meydanın elektriği kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 28 Ocak Çarşamba günü saat 19.30’da gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 85'incisinin öncesinde mitingin yapılacağı alanda elektrik kesildi.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Özkan Akar, miting hazırlıkları sürerken alanın elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

"BÜTÜN BAĞCILAR MEYDANI ETRAFI CIVIL CIVIL, IŞIL IŞIL AMA MİTİNGİN YAPILACAĞI ALANIN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ"

Bağcılar Meydanı’ndan açıklamalarda bulunan CHP'li Akar, meydanın etrafında herhangi bir elektrik kesintisinin söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Şu an Bağcılar Meydanı’ndayız. Çarşamba günü düzenlenecek miting öncesi çalışmalarımızı tamamlamak üzere meydana geldiğimizde elektriklerin kesik olduğunu gördük. Bütün Bağcılar Meydanı etrafı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl ama mitingin yapılacağı alanın elektrikleri kesildi. Alan karanlığa gömüldü. AKP iktidarı bizi yine şaşırtmadı. Kurumları ve belediyeleri eliyle bizleri yıldırmaya çalışıyorlar. Onlar karanlıktan besleniyor.

BEDAŞ'TAN GERİ DÖNÜŞ ALINAMADI

CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

BEDAŞ yetkililerine ulaşılmasına rağmen herhangi bir geri dönüş alınamadığı ifade edilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yarın gerçekleştireceğimiz miting için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürerken, hiçbir gerekçe ve açıklama yapılmaksızın yalnızca Bağcılar Meydanı’nın ışıklandırmaları kapatılmıştır. Yetkililere ulaşmamıza rağmen tarafımıza herhangi bir geri dönüş sağlanmamaktadır. Korkunun ecele faydası yok. Tüm engellemelere rağmen halkın gücüyle mitingimize hazırlanmaya devam ediyoruz. Bağcılar karanlığa teslim olmayacak.”