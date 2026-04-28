CHP’nin ‘çeyiz’ sandığı: Gerçek sandık toplumsal hafıza

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ve Merkez Yönetme Kurulu toplantılarına başkanlık etti. CHP’nin üst karar organlarının toplantılarında güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra belediyelere yönelik yargı süreçleri, ara seçim çağrısı ve belediye başkanları toplantısındaki öneriler de konuşuldu.

CHP kurmayları, 19 Mart’ta İBB ile başlayan yargı operasyonlarının artık partinin kurumsal kimliğini hedef almaya başladığını kaydetti. CHP’liler, “Hukuksuzluk” olarak nitelendirdikleri operasyonlara karşı mücadele hattının genişletilmesi gerektiğini dile getirdi. Saldırıların Türkiye demokrasisini tehdit ettiğini ileri süren CHP’liler, “Toplumsal muhalefeti büyütmeliyiz” diye konuştu.

ÇEYİZ SANDIĞI

CHP Lideri Özel’in, “Çeyiz sandığı” olarak nitelendirdiği hukukçulardan oluşan heyetin izleyeceği yol haritası da büyük oranda belli oldu. CHP’nin hukukçulardan oluşan heyetinin, “Kasti kötülük” olarak nitelendirilen uygulamaları raporladığının altını çizen parti kaynakları, “Türkiye demokrasisine zarar veren herkes, bir gün mutlaka bunun hesabını vereceğini bilmeli” dedi.

CHP Genel Başkanı Özel’in partili belediye başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından yaptığı açıklamada gündeme getirdiği sandığın, sembolik bir sandık olacağını kaydeden partililer, “Bile isteye yapılan kötülükleri tarihe not düşüyoruz. Sandık aslında, toplumun hafızası” ifadelerini kullandı.

HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ

CHP’de, “Savunma pozisyonundan çıkmalıyız” önerisi de tartışıldı. CHP Meclis Grubu’nun halkın sorunlarını Meclis’in gündemine taşıdığını belirten parti kurmayları, “AKP, toplumun gerçek gündemini gizlemek için her yolu deniyor. Tüm engellemelere karşı bozuk ekonomiyi, halkın alım gücündeki erimeyi duyurmaya devam edeceğiz” yorumunu yaptı.

ARA SEÇİM

CHP’de, “Ara seçim” çağrısını büyütmek için sahaya inme kararı da alındı. Parti Programı’nın temel ayakları üzerinde yükselen Hükümet Programı’nın mayıs ayı boyunca gerçekleştirilecek saha çalışmalarında halka anlatılacağını kaydeden CHP’liler, “Siyasetten aldığımız desteği, halkan da isteyeceğiz. Halktan yalnızca destek istemeyecek, ‘CHP, sorunlarınızı çözer’ mesajınızı da vereceğiz”

CHP’nin parti programının hazırlandığını, kritik alanlardaki politikaların büyük oranda belirlendiğini ifade eden CHP kurmayları, parti programının Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacağını vurguladı. Parti Programı yazılırken temel alınan dört sacayağının hükümet programına yön verdiğinin altını çizen CHP’liler, “Ara seçim çağrımız için destek talep ettiğimiz yurttaşa, ‘İlk seçimde iktidara geleceğiz, iktidarımızda sorunları, bu yöntemlerle çözeceğiz’ diyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.