CHP’nin eş zamanlı eylemleri başlıyor: Çok sayıda ilçede buluşma gerçekleşiyor

Mutlak butlan kararı sonrası CHP İstanbul’un tüm ilçelerinde eş zamanlı sokağa çıkma kararı aldı. Bahçelievler İlçe Başkanlığı 18.00'de Haznedar Meydanı'ndan Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Kadıköy İlçe Başkanlığı da 19.00'da Süreyya Operası önünden ilçe binasına yürüme kararı aldı. Diğer ilçelerde de yürüyüşler olacağı belirtilirken, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Beyoğlu İlçe Başkanlıkları, 18.30'da Dolmabahçe Sarayı’ndan Barbaros Meydanı’na yürüyeceğini duyurdu.

Dört ilçe başkanlığı ve yurttaşlar Dolmabahçe Sarayı’nda buluştu. Buradan Barbaros Meydanı’na gerçekleşecek yürüyüş öncesinde çok sayıda kişi bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin eş zamanlı yürüyüşleri bir saat içinde başlayacak.

3. Bölgede düzenelencek yürüyüş CHP Güngören İlçe Örgütü öncülüğünde Haznedar Meydanı'ndan başlayıp Özgürlük Meydanı'nda son bulacak. Yürüyüşe CHP dışındaki partilerden de katılım olacak.