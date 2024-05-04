CHP’nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin Bilecik’e geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin Bilecik’e gelerek, partililerle bir araya geldi.

CHP eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Sosyal Demokrat Halk Partisi eski Genel Başkanı Murat Karayalçın bir takım ziyaretleri için Bilecik’e geldi. Heyet ilk olarak CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Çiçeklerle karşılana Öymen, Çetin ve Karayalçın ardından parti binasında partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Özdemir, heyete yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederek, yerel seçimlerde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te başarı elde ettiklerini söyledi.

CHP eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Sosyal Demokrat Halk Partisi eski Genel Başkanı Murat Karayalçın ardından Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti.