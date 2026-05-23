CHP’nin eşzamanlı yürüyüşleri başladı: 39 ilçede demokrasi eylemi

CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısıyla kent genelinde protestolar başladı. İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı yürüyüş ve basın açıklamaları bugün de sürerken, binlerce yurttaş demokrasi ve halk iradesi vurgusuyla meydanlara çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimize, ülkemize, demokrasimize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı yürüyüş ve basın açıklaması yapıyoruz. Yürüyüş lokasyonları için ilçe başkanlıklarımızdan bilgi alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Çelik’in Kadıköy’deki buluşmaya katıldı.

Kadıköy’deki yürüyüş, Süreyya Operası önünde başlayacak. Yürüyüşün CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde sona ermesi beklenirken, çok sayıda yurttaşın yanı sıra sendikalar ve siyasi parti temsilcileri de alanda yer aldı.

Eylem boyunca “Kayyumlar gidecek biz kalacağız”, “Özgür CHP, özgür Türkiye” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Kalabalığın İl Başkanı Çelik’in katılımının ardından ilçe binasına doğru yürüyüşünü sürdürmesi bekleniyor.