CHP’nin gündeminde ‘yumuşama’ yok: Muhalefet tarzımız yumuşamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Çabamız, muhalefeti normalleştirmektir. Yumuşaması gereken muhalefettir” sözlerini BirGün’e değerlendiren CHP kurmayları, “Muhalefet tarzımız yumuşamaz. Normalleşmeden kastımız, adil bir sistemin oturtulmasıydı” dedi. AKP’nin eşitsizlik üreten politikalarına karşı dilde yumuşamanın mümkün olmadığını kaydeden kurmaylar, AKP ile ortak paydada buluşmayacaklarını kaydetti.

CHP kurmayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette normalleşme süreçlerine yönelik CHP’yi suçlayıcı sözlerini değerlendirdi. Kamuoyunda, “Yumuşama” olarak tarif edilen sürecin CHP için “Halkın sorunlarının çözümüne fayda olacak görüşmeler” anlamına geldiğinin altını çizen kurmaylar, “Bizim için diyalog kanallarının açık olması önemli. Tek hedefimiz, halkın sorunlarına çözüm getirmek” yorumunu yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki, “Normalleşme” polemiği, Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma ile farklı bir boyuta kazandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Normalleşmesi gereken muhalefettir” derken CHP kurmayları, “Muhalefet tarzımız yumuşamaz. Diyaloğu, halk için önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERE DE EDECEĞİZ MÜCADELE DE

2 Mayıs’da AKP Genel Merkezi’nde Erdoğan ile Özel arasında gerçekleşen görüşme ile başlayan normalleşme sürecine tepkileri, “Müzakere de edeceğiz, mücadele de” şeklinde yanıtlayan CHP kurmayları, iktidarın siyaseti kısır tartışmalara mahkum etmek istediğini savundu.

Erdoğan’ın sürece yönelik suçlayıcı sözlerini, “Hedef saptırma” olarak nitelendiren CHP’liler, “Artık katlanılamaz durumda bir ekonomik kriz var. Fatura emekçiye kesiliyor. Biz de birinci parti olmanın sorumluluğuyla diyoruz ki ‘Bu sorunları çözelim’. Yapılacaklar da belli. Bunun dışındaki tartışmalar ülkeye fayda sağlamaz” diye konuştu.

POLİTİKA DEĞİŞMEDEN NORMALLEŞME OLMAZ

Normalleşmeden kastedilenin, “Türkiye’de en temel alanlarda adil bir sistemin oturtulması” anlamına geldiğini kaydeden CHP kurmayları, şu ifadeleri kullandı:

“AKP’nin 22 yıllık iktidarında anormal giden şeyler var. Emek yok sayılıyor, gelir adil bölüşülmüyor. Bu düşünce değiştirilmediği sürece bir normalleşme olmaz. Normalleşme olmadan da onların beklediği dilde yumuşama olmaz. İktidar, politika tercihlerini değiştirmediği sürece ortak paydada buluşmayız.”