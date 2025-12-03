CHP’nin ‘iktidar ajandası’ şekilleniyor: Parlamenter sisteme dönüş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39’uncu Olağan Kurultay ile koltuğunu sağlamlaştırdı. CHP’yi seçime götürecek kurmay kadrosunu da belirleyen Özel’in partililere, “Yarın seçim olacakmış gibi hazır olacağız” mesajını verdiği öğrenildi.

Olası bir erken seçim için sandık 185 bin sandık görevlisini belirleyen CHP’nin, saha çalışmalarına da hız vereceği kaydedildi. Bu kapsamda, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde çalışacak isimlerin alanlarında hazırlayacağı çalışmaların, “Türkiye’nin sorunlarına çözüm kılavuzu” niteliğinde olacağı belirtildi.

PROGRAM HALKA ANLATILACAK

CHP’nin, Türkiye genelinde 2 milyona yakın üye ile sokakta olacağının altını çizen CHP kurmayları, “Parti Programı’ndaki ilkeler doğrultusunda hazırlanacak hükümet programımızı kapı kapı gezerek halka anlatacağız” yorumunu yaptı. CHP’nin, “Yalnızca sorun tespit eden ve eleştiren” pozisyondan sıyrıldığını anlatan CHP’liler, “Sorunları tespit eden kadrolarımız, çözüm için de gerçekçi ve umut veren hedefler ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin, “İktidarın ajandasının” en üst sırasında, “Parlamenter sisteme fiilen dönüş” hedefinin yazdığı dile getirildi. Parlamenter sisteme dönüş için Anayasa değişikliğinin gerektiğinin altını çizen CHP’liler, “Seçim doğuracak bir seçim” olmaması adına CHP’nin iktidara taşındığı seçimin hemen ardından Anayasa değişikliğine imza atılmayacağının altını çizdi.

Gerçekleştirilecek ilk genel seçimin, “Çözümü getirecek seçim” olması gerektiğini vurgulayan CHP’liler, “Anayasa değişikliği için seçmenin önüne sandık konulmayacak ancak parlamenter sisteme fiili dönüş sağlanacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerinden vazgeçilmesi yönünde kararlılık olduğunu vurgulayan CHP kadroları, AKP hükümetleri döneminde etkisi giderek azaltılan Meclis’in itibarının iade edileceğini söyledi. Bu kapsamda, parlamentoyu etkin kılan düzenlemelerin, “CHP iktidarının ilk 100 gününde” hayata geçirileceği vurgulandı.

***

ONLARLA UĞRAŞACAK DEĞİLİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kurultay'a gelmeyen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini açıkladı. Özel Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp aramadığı sorusuna da yanıt verdi.

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Özel, CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’le ilgili açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden seçilmesinin ardından önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebrik için arayıp aramadığı sorusuna “Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı” diye yanıt verdi. Özel, İstanbul’da CHP İl Başkanlığına mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin konusunda da “Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı” dedi.

Tekin’in parti üyesi olmadığı halde birilerini partiden ihraç etmeye çalıştığını anımsatan CHP Genel Başkanı, “Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz” ifadesini kullandı.