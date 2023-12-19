CHP’nin İstanbul’da ilçe belediye başkan adayları netleşiyor: Kimler gidiyor, kimler kalıyor?

CHP’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarının netleştiği öne sürüldü. Beşiktaş, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kartal ve Beylikdüzü belediye başkanlarının yerinde kalacağı iddia edildi.

31 Mart Yerel Seçimleri için tüm parti ve ittifaklarda aday belirleme süreci hız kazandı.

Mayıs seçimlerinin ardından 'değişim' tartışmalarının yaşandığı CHP’nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarının netleştiği öne sürüldü.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'nin İstanbul’daki ilçe belediye başkan adaylarında değişecek ve değişmeyecek isimlere ilişkin edindiği kulis bilgileri yazdı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor.

Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde:

Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk

Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut

Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney

Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu

Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel

Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen

Güngören: Temel Akkoç

Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik

Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen

Pendik: Tarık Balyalı

Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut

Tuzla: Eren Ali Bingöl, Bülent Akköse"