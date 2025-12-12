CHP’nin Kayseri mitingi öncesi kente asılan afişler toplatıldı

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 75’incisi yarın Kayseri’de yapılacak. Miting öncesi asılan afişler, zabıtalar tarafından dün akşam toplandı.

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerinin 75’incisi yarın saat 13.00’te Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Mitingin bir iktidar mitingi olacağını söyleyen CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri halkının İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı özgürlük talep ettiğini belirtti.

"CHP’LİLER OLARAK EŞİT ŞARTLARDA OLMAK İSTİYORUZ"

Miting öncesi kente astıkları afişlerin toplatıldığını açıklayan CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, şunları kaydetti:

"Bu tip olayların katılımı daha da artıracağını düşünüyorum. Genel Başkanımızın mitingine davet için astığımız kırlangıçları, belediyede zabıta olduğunu söyleyen kişiler tarafından maalesef söküldü. Buna izin vermek istemiyorlar. Bunun da bence tek bir sebebi var, korkuyorlar. Genel Başkanımızın resminden korkuyorlar. Nasıl ki cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tweet’inden, resminden, sesinden korkuyorlarsa Kayseri de Genel Başkanımızın fotoğrafından bile korkuyor.

Bu süslemelere, davetlerimizle ilgili afişlerimize biz hoşgörü istedik kendilerinden. Çünkü eğer emin olun ki şu anda buraya AKP'nin ya da diğer siyasi partilerden, iktidar partilerinden bir tanesinin genel başkanı gelecek olsaydı emin olun bakın hemen şurada kalemiz var, kale duvarları da dahil olmak üzere, otobüsler, tramvaylar her yer ama her yer onların ilanlarıyla, onların bayraklarıyla donatılırdı. Biz Kayserililer olarak, CHP’liler olarak hoşgörü istiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz. Çünkü Kayseri hepimizin, burası hepimizin. Hepimiz vatanımızı, milletimizi, ülkemizi çok seven insanlarız. Biz eşitlik, adalet istiyoruz. Aynı şartlarda, eşit şartlarda olmak istiyoruz. Talebimiz bu yöndeydi. Benim görüşmelerim de hep bu yöndeydi. Aslında görüşmelerimde olumsuz hiçbir tavır almamıştım ama maalesef böyle üzücü bir durum yaşadık."