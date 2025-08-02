CHP’nin komisyon şartları

CHP’nin, “Terörsüz Türkiye” kapsamında TBMM’de kurulacak komisyonda görev alacak heyeti, CHP Genel Merkezi’nde toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı toplantıda çalışma ilkeleri ve yöntemleri masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, komisyonda yer alacak 10 CHP’li, “Ortak bir dil kullanma” konusunda uzlaştı. CHP’liler, devletin güvenliğini ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılar dışında basına açık toplanılmasını isteyecek.

Komisyon Başkanı’nın oy hakkı olmayacağının altını çizen CHP’liler, kararların en üz üçte iki çoğunlukla alınmasını da talep edecek.

Edinilen bilgiye göre, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Komisyon Sözcüsü olarak belirlendi. CHP Lideri Özgür Özel’in başkanlık ettiği toplantıda öte yandan, komisyonda izlenecek yol haritası da tartışıldı. CHP’nin komisyona katkı vermek istediğinin altını çizen komisyon üyeleri, “Kürt sorunu da çözülsün, Türkiye’nin demokratikleşmesi için de komisyon, öncülük etsin. Yalnızca AKP’nin ajandasının işletildiği bir komisyonda ise figüran olmayız” dedi.

KATKIYA HAZIRIZ

CHP’lilerin ayrıca komisyon için isim önerisinde de bulunduğu öğrenildi. CHP’nin isim önerisinde mutlaka, “Demokrasi” vurgusu olacağı bildirildi. Komisyonun yalnızca silah bırakma ve PKK’lilere yönelik yasal düzenlemeler için çalıştırılması durumunda itirazlarını dile getirmesi beklenen CHP’liler, şu görüşlerde birleşti:

“Bu komisyon, AKP için bir samimiyet testi. Yalnızca Kürt sorunu değil, Türkiye’nin diğer sorunlarını da çözelim. Samimi katkı vermeye hazırız. Adalet duygusu yeniden tesis edilecek, kayyum uygulamasına son verilecek, muhalefetin üzerindeki baskı kaldırılacaksa sonuna kadar birlikte ve uyum içinde çalışabiliriz. Ancak Türkiye’nin yakıcı sorunlarının yok sayıldığı, toplumun vicdanını rahatsız eden adımların atıldığı bir komisyonda durmayız.