CHP’nin kurmay kadrosu belirleniyor: PM ve YDK seçimi yapılacak

CHP 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü gününde, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.

CHP’de Parti Meclisi üyelik başvuruları, kurultayın ikinci gününün tamamlanması itibarıyla başladı.

PM İÇİN 145 BAŞVURU

Üyelik başvuruları kurultayın üçüncü gününde, saat 10.30’da sone erdi. CHP Parti Meclisi üyeliği için 159, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 38 başvuru yapıldı.

Kurultayın gerçekleştiği salona, 125 oy kabini kuruldu. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylığından çekilmek isteyenler için saat 11.45’e kadar süre verildi.

Parti Meclisi’ne aday 14 isim ile Yüksek Disiplin Kurulu’na aday yedi isim adaylıktan çekildi. Çekilmelerin ardından PM üyeliği için başvuru sayısı 145’e, YDK üyeliği için başvuru sayısı ise 31’e indi.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

CHP’nin 80 kişiden oluşacak PM üyeliği için az başvuru yapılması, “Delegeler büyük oranda Özgür Özel’in listesine yönelecek” şeklinde yorumlandı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ve Mansur Yavaş’a yakın isimler de PM üyeliği için başvurdu.

DEVA Partisi, Demokrat Parti ve İYİ Parti’den CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahardır Erdem’in CHP Lideri Özel’in anahtar listesinde yer aldı.

8 PM ÜYESİ YENİ DÖNEM İÇİN BAŞVURU YAPMADI

Toplam 8 PM üyesinin, yeni dönem için başvuru yapmadığı belirlendi. Ali Haydar Fırat, Semra Dinçer, Özgür Ceylan, Emine Uçak Erdoğan, Yalçın Görgöz, Baran Bozoğlu, Şengül Yeşildal ve Niyazi Şen yeni dönemde PM için başvurmayan isimler arasında sıralandı.