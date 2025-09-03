CHP’nin 'kuruluş haftası' programı değişmedi: Yargı kıskacında 102. yıl

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından 4-9 Eylül’de yapılacak olan 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Aynı zamanda parti programı çalıştayının da yapılacağı Kuruluş Haftası etkinliklerinin sonunda, CHP’nin yeni parti programına son şekli verilecek.

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi dün İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alındı. Çelik’in yerine eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve partili dört kişi görevlendirildi. Yaşananların ardından CHP’nin yarın başlayacak kuruluş yıl dönümü haftası etkinliklerinin iptal olup olmadığı sorusu gündeme geldi. CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin 4-9 Eylül programı aynen devam edecek.

İL BAŞKANLARI İSTANBUL’A ÇAĞRILDI

Kuruluş haftası pogramı kapsamında 81 il başkanının kendi illerinde yapacağı basın açıklamalarının adresi değişti. 81 il başkanı bugün, genel merkez tarafından İstanbul’a çağrıldı. CHP’nin 81 il başkanı yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda saat 11.00’de basın açıklaması yapacak.

ÖZGÜR ÖZEL, YARIN ANKARA’YA DÖNÜYOR

CHP Lideri Özel, bugün Zeytinburnu mitinginin ardından yarın Ankara’ya dönerek kuruluş haftası yıl dönümü etkinliklerine katılacak. Özel, saat 13.00’te CHP Genel Merkez lobisinde düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirecek ve katılımcılara hitap edecek.

KURULUŞ HAFTASI ETKİNLİKLERİ PLANLANDIĞI GİBİ YAPILACAK

5 Eylül saat 10.00’da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde bulunan 600 kişilik salonda yapacağı konuşmayla program çalıştayını açacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, katılımcıları çalışmalar konusunda bilgilendirecek. Ardından MYK üyeleri, grup başkanvekilleri, Meclis komisyon sözcüleri, milletvekilleri ve 20 kişiden oluşan STK temsilcilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları başlayacak. Dört bölümden oluşan toplantılar, akşama kadar sürecek.

6 Eylül’de program, CHP Genel Merkezi’ndeki Bellek Müzesi’nde CHP Lideri Özel’in katılımıyla gerçekeleşecek olan Gençlik Forumu ile başlayacak. CHP’nin dünden bugüne olan parti programları üzerinde çalışılacak, bunun yanında gün boyunca tüm illerde spor müsabakaları ve spor faaliyetleri düzenlenecek.

7 Eylül’de ise CHP Lideri Özel’in ve CHP’li gençlerin katılımıyla düzenlenecek maraton koşusu ve ağaç dikimi etkinliği yapılması planlanıyor. Gün sonunda Batıkent’te düzenlenecek halk buluşmasının ardından konser yapılacak.

SONUÇ BİLDİRGESİ 10 ANA BAŞLIKTA ŞEKİLLENECEK

Çalıştayın son günü olan 8 Eylül’de ise sabah saat 10.00’da Genel Başkan Özel bir konuşma yapacak. CHP’nin önceki genel başkanlarının da davet edildiği 8 Eylül’de Genel Sekreter Sayek Böke, çalışma programına ilişkin katılımcıları bilgilendirecek. Saat 11.30 itibarıyla başlayacak yuvarlak masa çalışmaları iki oturum şeklinde gerçekleşecek. Gün içinde “Uluslararası Sosyal Demokrasi Tartışmaları” başlıklı bir panel düzenlenecek. Gün sonunda ise 10 ana başlıkta sonuç bildirgesinin hazırlanıp basınla paylaşılması bekleniyor.

PM TOPLANACAK

CHP’nin kuruluş günü olan 9 Eylül sabahında ise ilk olarak CHP’liler Genel Başkan Özel’in başkanlığında Ata’nın huzuruna çıkacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP’nin vefat eden tüm genel başkanlarının kabirleri ziyaret edilecek. Kabri İstanbul'da bulunan Erdal İnönü ve Altan Öymen'in mezarları ise İstanbul örgütü tarafından ziyaret edilecek. CHP PM, saat 14.00’te Özel başkanlığında toplanacak. PM toplantısının ardından “102’nci Yıl” film gösterimi ve CHP Lideri Özel’in hitabı olacak. Saat 20.00’de ise CHP Genel Merkezi’nde kuruluş yıl dönümü için resepsiyon ve konser düzenlenecek.