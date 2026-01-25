CHP’nin Marmara Yerel Medya Buluşması Tekirdağ’da yapıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(TEKİRDAĞ) - CHP İletişim Birimi tarafından Tekirdağ’da Marmara Yerel Medya Buluşması düzenlendi. Program kapsamında yerel ve ulusal gazeteciler, deneyimlerini, mesleğin sorunlarını ve beklentilerini tartıştı.

CHP İletişim Birimi’nin ilk olarak Ege Yerel Medya Buluşması olarak 10 Ocak’ta İzmir’de düzenlediği programın ikincisi Tekirdağ’da yapıldı. Bir otelde düzenlenen Marmara Yerel Medya Buluşması’nın açılış konuşmalarını, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut yaptı.

Program kapsamında Bulut’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, Emin Çapa "Dijitalde gazetecilik", Yıldız Yazıcıoğlu "Görsel basında gazetecilik" ve İbrahim Kahveci "Yazılı basında gazetecilik" üzerine konuştu.

Buluşmaya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Kırklareli Edirne ve ilinden çok sayıda gazeteci katıldı.

Ayrıca yerel gazetecilerin konuşmacı olduğu paneli de CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp yönetti. Konuşmalar kapsamında yerel medyanın ve gazeteciliğin sorunları, beklentiler, medyanın geleceğine dair öneriler tartışıldı.