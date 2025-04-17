CHP’nin ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuşan lise öğrencisi: "Susmuyoruz, korkutma çabalarınıza boyun eğmiyoruz"

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, belirlenen bir günde ise Anadolu’nun bir kentinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı mitinglerin düzenleneceğini duyurmuştu.

İlk miting geçtiğimiz hafta kayyum atanan Şişli’de yapılırken, ikinci miting yine kayyum atamasıyla gündeme gelen Beylikdüzü’nde yapıldı. On binlerce yurttaş eyleme katılırken Beylikdüzü Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunu Yasin Aslan mitingde açıklamalarda bulundu.

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Proje okullarının gelip geçici yönetimler için birer siyasi propaganda ve endoktrinasyon aracı haline getirilmeye çalışıldığı artık apaçık bir gerçek haline gelmiştir" diyen Aslan, "Susmuyoruz, korkutma çabalarınıza boyun eğmiyoruz" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının hukuksuzca iptal edilmesinden sonra Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi’ndeki sıra arkadaşlarımızın barikatları korkusuzca yıkarak başlattığı hak, hukuk ve adalet arayışı, adaletsizliğe, talana, zorbalığa, baskı ve korku düzenine karşı, yedisinden yetmişine, memleketin dört bir yanında herkes tarafından coşkuyla karşılandı. Demokratik, tam bağımsız ve laik eğitim alanlarının daraltıldığı bütün üniversitelerde öğrenciler olarak kol kola vererek, bir olup bu “hak, hukuk, adalet” çağrısını yanıtladık. Ancak yanıtımız iktidarın ve yandaş medyanın hoşuna gitmedi. Saraçhane eylemlerinde sıra arkadaşlarımız zorbalıklarla, işkencelerle, cop darbeleri yüzünden mosmor edilmiş vücutlarla, biber gazı yüzünden kızarmış gözlerle, plastik mermiler yüzünden yarılmış suratlarla, sırf anayasal haklarını kullanıyorlar diye gözaltına alındılar. Yandaş medya, sıra arkadaşlarımızdan bir bölümü hukuksuz gözaltılarından salınınca bize terörist damgası vurarak öcüleştirmeye çalıştı. Ancak bizler buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkutma çabalarınıza boyun eğmiyoruz. Haklı olduğumuzu biliyoruz ve kazanacağız.

Üniversitelerle yetinmeyip şimdi de liselere dadandı iktidar. Bilinçli gençliği ortaya çıkaran aydın öğretmenlerimizi adeta sürgün ettiler, ki böylece gençlik sorgulamasın, düşünmesin. Evrim teorisini müfredattan çıkardılar ki pozitif bilimlerin önüne ket vurulsun. Öğretmenlerinin sürgününe ses çıkaran öğrenciler susturulsun, korkutulsun, birbirine düşürülsün ki bu sürgün de konuşulmadan halledilsin. Kimi liselerde idare, depremzede öğrencilerle adeta alay ederek "bir deprem vurdu, bir de biz disiplinle vurmayalım" derken kimi liselerde öğrencilerin öğrenim görme hakları, sanki idare tarafından bahşedilen bir lütufmuş gibi bahsediliyor. Benim de mezunu olduğum Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenci hareketleri "mezunlar sizleri umursamıyor, 12. sınıflar da nasılsa 2 aya mezun olacaklar, başınızı yakmayın" denerek susturulmaya çalışılıyor. Tüm bu korkutmalar da öğrenciler idare odalarına alınıp çapraz sorguya tutularak, yurt dışına çıkartmama tehdidi edilerek, ders saatlerinde kapı önünde bekletilip öğrencilerin öğrenim görme hakları gasp edilerek yapılıyor. Bahsettiğim öğrenciler arası birbirine kırdırma ve korkutma çabasının bir yalandan ibaret olduğunu kanıtlamak, okulumuzun susmayan öğrencileriyle dayanışmada olduğunu göstermek için gelen mezunların üzerine tek bir telefonla polis çağırılıyor.

Proje okullarının gelip geçici yönetimler için birer siyasi propaganda ve endoktrinasyon aracı haline getirilmeye çalışıldığı artık apaçık bir gerçek haline gelmiştir. Bir çoğu reşit bile olmayan liseli sıra arkadaşlarımıza yapılan ve son bulmaya mahkum olan bu işkence, okullarımızdaki laik eğitim anlayışı ve hür düşünen demokrat bir gençlik yetiştirme çabası üzerine karanlık çökerten bir zihniyettir. Yok edilemeyen hür, laik, demokrat gençliğin irticaya cevabı kesindir, geçit yok! Yok edilemeyen hür, ilerici, demokrat gençliğin talebi kesindir, demokratik ve bilimsel eğitim!

Tüm bu susturmalarınıza karşı, zulümlerinize karşı, tehditlerinize karşı, öğrenci dayanışması burada, dimdik ayakta! Üniversiteli ve liseli öğrenciler olarak birleşik öğrenci hareketini ilerletmeye devam edeceğiz!"