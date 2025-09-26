Giriş / Abone Ol
CHP’nin mitingine katılım çağrısı yapan İmamoğlu: Geldikleri gibi giderler

CHP’nin yarın Afyonkarahisar’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Geldikleri gibi giderler" ifadesini kullandı.

  • 26.09.2025 21:51
  • Giriş: 26.09.2025 21:51
  • Güncelleme: 26.09.2025 21:53
Kaynak: ANKA
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu CHP’nin yarın Afyonkarahisar’da yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geldikleri gibi giderler… Afyonkarahisarlı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. 27 Eylül Cumartesi 16.00 Afyonkarahisar Zafer Meydanı"

