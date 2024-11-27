CHP’nin oyları Ege’de yükselişte

Haber Merkezi

ORC Araştırma Ege’nin üç büyükşehrinde nabız tuttu. ORC Araştırma, Aydın, Denizli ve Muğla’da yaptığı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Üç büyükşehirde de CHP oy artırırken Denizli’de öne geçti. Aydın’da yüzde 41.3 oranla CHP ilk sıraya yerleşti. AKP ise yüzde 25.1 oranla ikinci sırada kaldı.

2750 kişi ile Denizli’de yapılan genel seçim anketinden de CHP birinci parti olarak çıktı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 37,5’i CHP’yi seçti. AKP ise ankette yüzde 28,9 oranında oy aldı.