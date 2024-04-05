CHP’nin, Pınarbaşı'nda seçimlerin tekrarlanmasına yaptığı itiraz reddedildi
CHP'nin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına yaptığı itiraz reddedildi.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Seçim Kurulu'nun seçim tekrarlanması kararına itiraz eden CHP’nin başvurusu, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
CHP’li yetkililerin itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacağı öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tutanaklardaki sonuçlarla oy çuvallarında çıkan sonuçlar birebir örtüştüğünü söylemişti.
CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, belediyeye geçici süreyle kayyum atanması talep edilmişti:
"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulunun kararı ile Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Belediye Meclis Üyeliği Seçimlerinin iptaline ve seçimlerin 2 Haziran 2024'te yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen seçimler doğrultusunda itiraz süreçleri devam etmekte olup, itirazların inceleneceği süreç içerisinde, Pınarbaşı Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı tarafından yönetilmeyeceği, tarafımıza gelen ihbarlar doğrultusunda, belediye içerisinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildiği hususu dikkate alınarak acilen ve tedbiren 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 45, 46. maddeleri gereğince, Pınarbaşı Belediyesi'ne belediye başkanı görevlendirilmesi (kayyum) için başvurumuz Kayseri Valiliğine iletilmiştir."
PINARBAŞI'NDA SEÇİM
Kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.