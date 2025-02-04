CHP’nin projesi külliye oldu!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen çalan ilk ders ziliyle 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

İkinci dönem İstanbul Esenyurt’ta ‘külliye’ açılışı ile başladı. Esenyurt’ta, Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olarak duyurulan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla açıldı. Ancak, eğitim alanından çok siyasi bir propaganda merkezi izlenimi veren bu külliye; taşıdığı isimler, iç mimarisi ve açılış sürecindeki uygulamalarıyla tartışma yarattı. 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunun yer aldığı külliye arazisi AKP’lilerin yönetiminde olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı’na usulsüzce tahsis edilmiş ve daha sonra mahkeme kararıyla geri alınmış ve ‘Kampus Lise’ projesine dönüştürülmüştü.

Dönemin CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından, ilçenin okul sorununa çare olması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 5 adet lisenin yanı sıra açık ve kapalı spor alanları, sosyal tesis alanları, atölyeler, kütüphane, konferans salonu ve 104 yataklı yurt binası yapılması planlanmıştı. 1 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi ve 2 Meslek Lisesi’ni aynı kampusta bir araya getiren Kampüs Lise projesi kapsamında 5 bine yakın öğrencinin yer alması hedeflendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı ve yapımına başlanan proje 2024 yılında durdu. Halefi Ahmet Özer tarafından inşaata tekrar başlanıldı. Ancak inşaatın bitimine kısa süre kala Özer yerine kayyum atanarak tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz bu projemizle eğitim sorununa çare olmaya çalışırken bu bölgelerden gelen ailelerin çocuklarını da sadece derste değil sosyalleşirken de bir araya getireceğiz. Bunun da ülkenin birlik beraberliğine ve barışına önemli katkı sunacağını düşünüyorum” demişti.

Başkan Bozkurt, 2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu tarafından, daha sonra Esenyurt Üniversitesi’ni de kuracak olan Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı’na tahsis edilen 25 dönümlük arsanın geri alınması için, tahsisin usulsüz olduğunu belirten Sayıştay Raporu’nu temel alarak 2019’da Belediye Meclisi’ne bir Başkanlık Teklifi getirmişti. AKP’lilerin verdiği ‘hayır’, MHP’lilerin ise ‘çekimser’ oyları nedeniyle meclisten geçmeyen teklifin defalarca getirilmesine rağmen sonuç değişmeyince konu mahkemeye taşınmıştı. Tahsisi hukuka aykırı bulan 10’uncu İdare Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine geçen yıl arazi vakıftan alınarak Esenyurt Belediyesi’ne iade edilmişti.

SİYASİ DİL KULLANILMAMALI

Yeni açılan kampusun içinde barındırdığı olanaklar ve çeşitliliğin olumlu olduğu ancak Külliye ismiyle birlikte buranın iktidarın ideolojik mesajlarını taşıyan bir merkez haline geldiğin söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Külliye demek bir siyasi partinin anlayışını devam ettirmek demek. Eğitim alanında siyasi jargon kullanılması Cumhuriyet değerlerinden kopuştur" dedi.

Kampusun yönetiminin önemine değinen Irmak, "Buraya Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli lise Yerleşkesi diyorlar. Bu okullara kim gidecek, bu okulları kim yönetecek bu soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Ülke çapındaki proje okulları için belli sınavlar oldu ancak eğitimci kadrosu hep Eğitim Bir Sen üzerinden yapıldı. Seçkin okullar bilimsel eğitim faaliyetinden uzak hale getirildi. Burada da aynı şeylerin olmasından endişeliyiz" ifadelerine kullandı.