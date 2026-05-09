CHP’nin saha çalışmaları 22 Mayıs’a kadar raporlanacak

CHP Genel Merkezi, 4 Mayıs’ta başlayan saha çalışmalarından elde edilecek veriler doğrultusunda yeni politika ve söylem başlıklarını şekillendirmeyi hedefliyor. Üç aşamalı çalışmanın raporları, 22 Mayıs’a kadar Ankara’ya iletilecek.

CHP’li belediyelere yönelik devam eden operasyonların ardından sahaya inme kararı alan CHP'de; MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Politika Kurulu Başkanları, il ve ilçe örgütleri 4 Mayıs itibarıyla saha çalışmalarına başladı. İlk turu 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalar üç etapta devam edecek. Buna göre CHP, 8-9 Mayıs ve 15-16 Mayıs tarihlerinde tüm kadrolarıyla sahada olacak.

MİLLETVEKİLLERİ 81 İLDE

CHP Grup Başkanlığı, bugün için tüm milletvekillerini sahada görevlendirdi. MYK ve CAO’da da görevli olan milletvekilleri bugün şu illerde olacak:

“Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya-Hatay, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek-Balıkesir, Medya ve Halkla İlişikilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut-İzmir, Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan-Kocaeli, Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu-Rize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer-Mardin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale-Ordu, Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş-Tekirdağ, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan-Tokat, Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala-Zonguldak.

HEDEF 192 BİN SANDIK GÖREVLİSİ

Özel, eş zamanlı olarak CHP’nin halihazırda “Benim Sandığım” uygulamasına kayıtlı 106 bin sandık görevlisinin de saha çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Genel Merkez, toplam sandık sayısı kadar görevli hazır hale gelene kadar örgütlerin atama yapması talimatını verdi. Hedef, Türkiye çapında son seçimde açıklanan sandık sayısı olan 192 bin olarak belirlendi.

SAHA ÇALIŞMALARI RAPORLANACAK

Ay başında başlayan saha çalışmalarının çıktısı bir rapor haline getirilerek Genel Merkez’e sunulacak. Genel Sekreterlik’ten gelen talimata göre; üç aşamalı saha çalışmalarının çıktıları, en geç 22 Mayıs’a kadar raporlanarak Ankara’ya iletilecek. Raporlarda iki sorunun cevabı aranacak. Görüşmelerden çıkarılan temel stratejik değerlendirme ve görüşülen gruba yönelik siyasi/iletişimsel önerinin ne olduğu tespit edilerek iletilecek. CHP Genel Merkezi, raporların söylem geliştirilmesi, siyasi yaklaşımlara dair geri bildirim sağlanması ve öne çıkartılacak politika başlıklarına dair değerlendirmeler yapılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.