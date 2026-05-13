CHP’nin Şişli’de “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşü” başlıyor: “Kayyuma hayır”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”nin ilkini bugün Şişli’de düzenliyor. “Kayyuma Hayır” sloganıyla yapılacak yürüyüş bir saat içinde başlayacak.
Meral DANYILDIZ
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”nin ilkinin kayyum politikalarına karşı Şişli’de gerçekleştirileceği duyuruldu. Yürüyüş bugün saat 19.30’da Şişli Atatürk Müzesi önünden başlayacak. Yürüyüşün ardından Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapılacak.
Açıklamada, yurttaşlara “demokrasi, halk iradesi ve seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkma” çağrısı yapıldı. Pek çok kişi yaklaşık 2 saat öncesinden İBB Atatürk Müzesi önünde toplanmaya başladı. “Kent lokantası yetmez, Şişli’yi geri alacağız” pankartları taşındı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen soruşturma ve görevden uzaklaştırma süreci de Şişli halkı tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önümüzdeki süreçte “Demokrasi ve Özgürlük Yürüyüşleri”ni kentin farklı ilçelerinde sürdürmeyi planladığı öğrenildi.