CHP’ye baskın dünya basınında: Muhalefete baskının son halkası

CHP’de mutlak butlan kararının ardından tekrar genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle partinin Ankara'daki merkez binasına polis biber gazı ve plastik mermiyle zor kullanarak girmesi uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı.

Reuters haber ajansı, biber gazı kullanan çevik kuvvet polisinin, CHP yönetimini çıkarmak için ana muhalefet partisinin merkezine girmesinin siyasi krizi daha da derinleştirdiğini yazdı.

İngiltere merkezli Şarkul Avsat’ın haberinde CHP Genel Merkezi önünde 'karşıt görüşlü partililerin' çatışmasına dikkat çekilirken Amerikan NBC News, CHP'nin genel merkez binasına yönelik müdahaleye ilişkin haberinde “CHP üyeleri ile partinin mahkeme tarafından atanan yeni yönetimi arasındaki çatışmanın sonu şiddetli oldu” ifadelerini kullandı.

Haberde “Pek çok gözlemciye göre CHP’ye karşı çoğunlukla yolsuzluk iddialarıyla açılan davalar, bir sonraki seçim öncesi partiyi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor” denilirken “mutlak butlan” kararı sonrası partinin büyük çoğunluğunun Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında durduğunu yazdı.

İspanyol Demócrata gazetesi, “Türk polisi, Ankara’daki ana muhalefet partisinin genel merkezine baskın düzenledi” başlığıyla verdiği haberinde “Bu, partinin sistematik taciz olarak tanımladığı süreci zirveye taşıdı” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR”

İsrail merkezli The Jerusalem Post, “Ankara’daki CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin muhalefet lideri Özgür Özel’i görevden alması sonrası çatışmalar patlak verdi. Erdoğan baskısını artırırken siyasi kriz derinleşiyor” denildi.

Haberde “Özel’in görevden alınması, iktidardaki AKP’nin yargıyı kullanarak muhalefeti hedef almasının son halkası oldu” ifadeleri kullanılırken polisin genel merkeze müdahalesi öncesi “bazı kişilerin provokasyon yaratmak için bölgeye gönderildiği” belirtildi.